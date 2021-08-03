У Харкові затримали громадянина Росії: міг організувати замовне вбивство

3 серпня 2021 , 14:45
Читать новость на русском

Джерело:

поліція Харківщини

У Харкові 3 серпня затримали громадянина Росії, який перебуває в міжнародному розшуку. За даними слідчих, він організовував вбивство на замовлення.

52-річного втікача знайшли працівники відділу протидії кіберзлочинності. Згодом до його помешкання навідалися спецпризначенці.

Інший випадок Правоохоронці депортували з України російського "кримінального авторитета"

У чому його підозрюють

За даними силових структур, затриманий чоловік 30 квітня 2013 року розстріляв з пістолета людину. Це трапилося на підземній парковці в місті Ульяновськ.

Потерпілий зазнав 2 вогнепальних поранень у голову. Проте він вижив, а нападника почали розшукувати.


Правоохоронці затримують громадянина Росії / Фото Нацполіції 

Що загрожує затриманому

Зловмисника 30 квітня 2021 року районний суд Ульяновська обрав чоловікові запобіжний захід – тримання під вартою. Після цього його оголосили в міжнародний розшук.

Після затримання українські правоохоронці депортують його до Росії. Там він постане перед судом за організацію вбивства на замовлення.


Затриманий громадянин Росії  з правоохоронцями / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! У Харкові на початку липня затримали громадянина Туреччини. Він перебував у міжнародному розшуку за фінансові махінації. 8 липня, коли чоловікові обрали запобіжний захід, він втік із суду
Автор: Олександр Марчак