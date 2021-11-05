У Харкові затримали ймовірного шпигуна з Азії
Джерело:"Суспільне"
У центрі Харкова Служба безпеки України провела спецоперацію. Затримали двох людей, один з них – іноземець.
Затримання відбувалось на проспекті Науки. Про це заявила речниця Управління СБУ у Харківській області Лілія Домашевська.
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Підозра у шпигунстві та держзраді
Один із затриманих є громадянином України, а інший – іноземцем. У телеграм-каналі "ХС | Харьков" повідомили, що він мав азіатську зовнішність.
Затримання у Харкові / Фото "ХС | Харьков"
Домашевська розповіла, що людей затримали в межах кримінальної справи про шпигунство та держзраду.
Слідчі дії тривають. Обставини обіцяють повідомити згодом.
Один затриманий – іноземець / Фото "ХС | Харьков"
Українця звинувачують у шпигунстві в Туреччині
У Туреччині ще 8 жовтня затримали 6 чоловіків. У них знайшли зброю. Їм висунули підозри у "політичному та військовому шпигунстві".
Спочатку ЗМІ повідомляли, що вони – росіяни. Згодом виявилось, що серед них був українець Ігор Єфрим. Тепер йому загрожує 15 – 20 в'язниці.