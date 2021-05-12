У Харкові підпалили 3 автомобілі: 1 вигорів вщент – відео

Біля багатоповерхівки в Харкові вночі 12 травня підпалили 3 легковики. Там повністю згоріла Skoda Octavia. Крім неї полум'я пошкодило ще автомобілі Honda HRV і Audi Q5. У мережі опублікували відео моменту пожежі.

До служби порятунку "101" звернулися о 02:07. Повністю погасили полум'я на вулиці Кричевського, 32, приблизно через годину.

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Що відомо про загоряння

Повністю знищена Skoda Octavia була 2014 року випуску. Вогонь теж сильно пошкодив автомобіль Audi Q5 2018 року випуску. Однак автівку загасили до того, як вона згоріла повністю.



Автомобіль Skoda Octavia, який повністю згорів / Фото Нацполіції

Найменше постраждала Honda HRV, яку випустили у 2016. У ній пошкодження були тільки на задній частині кузова.



Автомобілі Honda й Audi, які пошкодилися / Фото Нацполіції

Загальна площа пожежі сягала 20 квадратних метрів. Ймовірною причиною займання пожежники одразу назвали підпал.



Місце пожежі автомобілів у Харкові / Фото Нацполіції

Що кажуть у поліції

На місці події працювали правоохоронці. Як повідомили в поліції Харківщини, відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.



Капот згорілого в Харкові автомобіля / Фото ДСНС

Якщо тих, хто це зробив знайдуть, їм загрожує від 3 до 10 років в'язниці. Правоохоронці намагаються знайти зловмисників, щоб притягнути їх до відповідальності.

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