У Харкові до тла згорів інтернат: не могли загасити 8 годин

У Харкові 25 жовтня загорілася закинута житлова будівля й туди направили рятувальників. Оскільки вогонь швидко поширювався, пожежу гасили протягом 8 годин. Згодом ЗМІ повідомили, що в цьому будинку колись був інтернат.

До ДСНС щодо інциденту звернулися приблизно о пів на 7 ранку. Туди одразу направили 4 відділення рятувальників.

Зауважте Лише за тиждень в Україні через пожежі загинули майже 60 людей

Пожежа була масштабною

Велика кількість фахівців знадобилася, оскільки заявник повідомив про дуже велику площу загоряння. Коли пожежники прибули, це підтвердилося. Загалом полум'я охопило 1 000 метрів квадратних.

Його локалізували вже через годину після виклику. Проте повністю загасити вдалося лише о 14:22. Чому це трапилося вже намагаються з’ясувати правоохоронці.

Newsroom повідомляє, що за адресою цієї 1-поверхової закинутої будівлі раніше був освітній заклад. А саме загальноосвітня школа соціальної реабілітації.



Дах будівлі, яка палала / Фото ДСНС

Інша подія в регіоні

У селі Червоне Лозівського району на Харківщині сталася пожежа, в якій загинула сім'я. Там загорівся будинок, де перебували 2 літніх людей і їхній син.

Тіла виявили вже в процесі гасіння, тому допомогти жертвам рятувальники не могли. Згодом правоохоронці повідомили, що це сталося через порушення правил пожежної безпеки.