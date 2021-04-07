Вистрибнула з 8 поверху: у Харкові жінка скоїла самогубство

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Трагедія сталась ввечері 6 квітня у Московському районі Харкова. 41-річна мешканка багатоповерхівки наклала на себе руки. Отримані травми були смертельними.

Джерело:

Телеграм-канал "ХС | Харьков"

Наразі правоохоронці з'ясовують деталі інциденту. Відкрито кримінальне провадження з поміткою "самогубство".

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Що відомо про інцидент

  • Тіло 41-річної харків'янки знайшли 6 квітня о 22:48 на вулиці Героїв Праці, 68.
  • Вона викинулась з вікна власної квартири на 8 поверсі.
  • Від отриманих травм миттєво померла. Її тіло без ознак насильницької смерті доставили в морг.
  • Слідчі розслідують справу за фактом вчинення самогубства.
  • Однак поліція ніякої офіційної інформації щодо цього інциденту не надає.

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