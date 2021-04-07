Вистрибнула з 8 поверху: у Харкові жінка скоїла самогубство

Трагедія сталась ввечері 6 квітня у Московському районі Харкова. 41-річна мешканка багатоповерхівки наклала на себе руки. Отримані травми були смертельними.
Джерело:Телеграм-канал "ХС | Харьков"
Наразі правоохоронці з'ясовують деталі інциденту. Відкрито кримінальне провадження з поміткою "самогубство".
До теми На очах у дітей: у Києві чоловік вистрибнув з 20 поверху та проломив дах лікарні – відео
Що відомо про інцидент
- Тіло 41-річної харків'янки знайшли 6 квітня о 22:48 на вулиці Героїв Праці, 68.
- Вона викинулась з вікна власної квартири на 8 поверсі.
- Від отриманих травм миттєво померла. Її тіло без ознак насильницької смерті доставили в морг.
- Слідчі розслідують справу за фактом вчинення самогубства.
- Однак поліція ніякої офіційної інформації щодо цього інциденту не надає.
Інші відомі випадки самогубств останнім часом
- Останнім часом число самогубств зросла. Наприклад, по перші кілька днів квітня відбулося відразу кілька інцидентів серед військовослужбовців.
- Ще один трагічний епізод трапився в Києві – чоловік на очах у дітей вистрибнув з 20 поверху.
- 15-річна одеситка наклала на себе руки – вона мала депресивний розлад.