На кадрах вона певний час вагалася, проте все ж пішла стрибати з балкону 13-поверхівки. Загиблій було 28 років.

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Що сказали в поліції

Про те, що виявили тіло самогубця, спершу повідомили в місцевих телеграм-каналах. Згодом правоохоронці прокоментували цю подію.

Вони відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Проте в справи є помітка "самогубство". Яка причина цього вчинку – невідомо.



Місце, де стрибнула жінка / Фото телеграму "Веха"

Спершу вагалася

На відео, яке потім оприлюднили, видно, що жінка вийшла з ліфта о 07:26. Вона одразу почала прямувати в сторону вікна. Проте потім вона повернулася та почала знову викликати ліфт. Проте все ж наважилася та пішла робити заплановане.

Жителька Харкова вагається перед скоєнням самогубства: відео телеграму "Труха"

Зверніть увагу! 19 липня повідомили що в Дніпрі знайшли тіло 15-річної дівчини, яка наклала на себе руки. Загибла написала в передсмертній записці, що не змогла вступити до навчального закладу.