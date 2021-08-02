У Харкові жінка стрибнула з 7 поверху: камера зняла останні хвилини життя
Джерело:Newsroom
На вулиці Короленко, 23, в Харкові 2 серпня виявили тіло жінки, яка викинулася з 7 поверху будинку. Згодом повідомили, що камера зняла останні хвилини її життя.
На кадрах вона певний час вагалася, проте все ж пішла стрибати з балкону 13-поверхівки. Загиблій було 28 років.
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Що сказали в поліції
Про те, що виявили тіло самогубця, спершу повідомили в місцевих телеграм-каналах. Згодом правоохоронці прокоментували цю подію.
Вони відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Проте в справи є помітка "самогубство". Яка причина цього вчинку – невідомо.
Місце, де стрибнула жінка / Фото телеграму "Веха"
Спершу вагалася
На відео, яке потім оприлюднили, видно, що жінка вийшла з ліфта о 07:26. Вона одразу почала прямувати в сторону вікна. Проте потім вона повернулася та почала знову викликати ліфт. Проте все ж наважилася та пішла робити заплановане.
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