Геращенко зазначив, жінка та її діти кидали паспорти на землю і цим показували неповагу до документа українського громадянина. Відео з брутальним епізодом стало вірусним і поширилось, вважає радник МВС, не без допомоги російських пропагандистів.
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У жінки не було згоди батька на вивезення дітей
Чому ця громадянка змусила своїх дітей кидати паспорти на землю і ображати почуття інших громадян – вона не пояснила. А сувора правда така: законодавство України прямо встановлює вимогу згоди батька або матері дітей на їх виїзд за межі України,
– пояснив Геращенко.
Згоди батька серед документів не було, отож прикордонники вчинили правильно, не впустивши жінку на літак. Геращенко порадив скандалістці "не перекладати з хворої голови на здорову, а вивчати закон".
Дивіться скандальне відео інциденту та вручення протоколу про порушення:
Коротко про скандал в аеропорту Харкова:
- Харків'янку з 2 дітьми не впустили на літак до Стамбула, бо у неї не було згоди батька на вивезення за кордон та свідоцтв про народження.
- Жінка та її діти викинули паспорти на землю та послали Україну "до ду*и".
- Відео поширилось у мережі. Згодом харків'янка заявила, що відео начебто змонтоване.