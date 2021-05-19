Геращенко зазначив, жінка та її діти кидали паспорти на землю і цим показували неповагу до документа українського громадянина. Відео з брутальним епізодом стало вірусним і поширилось, вважає радник МВС, не без допомоги російських пропагандистів.

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У жінки не було згоди батька на вивезення дітей

Чому ця громадянка змусила своїх дітей кидати паспорти на землю і ображати почуття інших громадян – вона не пояснила. А сувора правда така: законодавство України прямо встановлює вимогу згоди батька або матері дітей на їх виїзд за межі України,

– пояснив Геращенко.

Згоди батька серед документів не було, отож прикордонники вчинили правильно, не впустивши жінку на літак. Геращенко порадив скандалістці "не перекладати з хворої голови на здорову, а вивчати закон".

Цікаво! За образу України відповідальність не передбачена. Проте протокол за дрібне хуліганство та невиконання обов'язків щодо дітей склали. Його вручили жінці вже перед вильотом до Туреччини – уже за правильними документами.

Дивіться скандальне відео інциденту та вручення протоколу про порушення:

Коротко про скандал в аеропорту Харкова: