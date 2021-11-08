Молоду жінку відвезли до лікарні для огляду. До поліції про інцидент повідомили 7 листопада о 13:10.

Зверніть увагу У Дніпрі жінка намагалася зістрибнути з мосту: відео фантастичного порятунку

Жінка неадекватно поводилася

У поліцію повідомили, що біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Краснодарській на високовольтній електропорі є дівчина.

Коли правоохоронці приїхали, то помітили, що жінка поводиться неадекватно і хоче накласти на себе руки. Це вона згодом підтвердила сама.

Жінка хотіла накласти на себе руки: відео

Згодом жінка передумала і спустилася вниз. На місці працювали чергові екіпажі патрульної поліції, медики та співробітники ДСНС. Інформацію про подію зареєстрували в Єдиному обліку.