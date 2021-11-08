Молоду жінку відвезли до лікарні для огляду. До поліції про інцидент повідомили 7 листопада о 13:10.
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Жінка неадекватно поводилася
У поліцію повідомили, що біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Краснодарській на високовольтній електропорі є дівчина.
Коли правоохоронці приїхали, то помітили, що жінка поводиться неадекватно і хоче накласти на себе руки. Це вона згодом підтвердила сама.
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Згодом жінка передумала і спустилася вниз. На місці працювали чергові екіпажі патрульної поліції, медики та співробітники ДСНС. Інформацію про подію зареєстрували в Єдиному обліку.