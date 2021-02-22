Трагедія трапилася в одній з багатоповерхівок Салтівки. Очевидці говорять, що перед тим, як зробити крок з вікна квартири, жінка зібрала валізу з речами, поклала поруч мобільний телефон і свої документи.

За попередніми даними, жертві 43 роки, вона страждала онкологічним захворюванням. Обставини події розслідують правоохоронці. Інформація внесена до Єдиного обліку Харківського районного управління поліції №1.

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Інші випадки у Харкові

Нещодавно на Салтівці з вікна багатоповерхового будинку викинувся молодий хлопець. Перед цим він записав передсмертне відео в Інстаграм, в якому заявив, що його зрадили.

На початку лютого з вікна викинулася дівчина-студентка – вона зачепилася за козирок під'їзду і загинула на місці. Загибла також приготувала свої речі й виклала їх на сходовій клітці: біля вікна, з якого випала.

вона зачепилася за козирок під'їзду і загинула на місці. Загибла також приготувала свої речі й виклала їх на сходовій клітці: біля вікна, з якого випала. На початку січня на Салтівці з дев'ятиповерхівки випав чоловік - покінчив життя самогубством.

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На жаль, такі випадки мають місце по всій Україні – експерти зауважують, що останнім часом чисельність самогубств збільшилася.

В Києві, у Дарницькому районі, тиждень тому з вікна вистрибнула 13-літня дівчина. Врятувати підлітка не вдалося.

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На початку лютого, за два тижні, в столиці сталось 5 дитячих самогубств: в соцмережах писали про те, що жертв доводили до вбивства за сценарієм "гри". Розслідування по всіх епізодах тривають.