У Харкові зіштовхнулися швидка і легковик: є постраждалі

На Салтівському шосе в Харкові зіткнулися Ford та авто швидкої допомоги. У результаті ДТП травмувалась пасажирка легковика.

Першими про подію повідомили очевидці, опублікувавши фото з місця аварії. Легковик і швидка зіштовхнулися 3 листопада.

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Деталі ДТП

За словами свідків, неподалік Харківської гімназії №43 зіткнулися автомобіль Ford та машина швидкої допомоги. Внаслідок аварії пасажирку легковика затисло в салоні.



У ДТП постраждала пасажирка легковика / Фото з телеграму "ХС. Харків"

Аварія сталася, ймовірно, через слизьку дорогу. Адже на фото видно, що нещодавно випав дощ. У якому стані потерпіла – не повідомляють. Поліція з'ясовує деталі й обставини події.



ДТП за участю швидкої на Салтівському шосе / Фото з телеграму "ХС. Харків"

Серйозна ДТП за участю швидкої