Автомобілі зіткнулись на Журавлівському узвозі. Це трапилось 19 вересня.

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У Харкові аварія за участі 6 авто

Масова ДТП на спуску Весніна – зіткнулися 6 автомобілів. Очевидно, когось занесло на мокрій дорозі,

– мовиться у повідомленні.

На відео помітно, що автомобілі фактично розкидані посеред дороги та повернуті в різні сторони. На місці помітно автомобілі поліції, а також швидку допомогу.

У Харкові зіткнулись 6 авто: дивіться відео

Ймовірно, аварія трапилась через ускладнений рух на мокрому асфальті: дивіться відео

Видання "Depo.Харків" підтвердило, що на місце аварії приїздила швидка допомога. Однак інформації про жертв чи постраждалих наразі немає.

Відомо тільки, що у поліції попередили – під час дощу треба бути особливо уважними на дорогах, щоб уникнути втрати керування та збільшення гальмівного шляху. Адже на мокрому асфальті всі рухи і маневри слід виконувати плавно та уникати різких гальмувань. Також – бути готовим до маневру автомобіля, що їде попереду та дотримуватись безпечної дистанції.

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