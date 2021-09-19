Автомобілі зіткнулись на Журавлівському узвозі. Це трапилось 19 вересня.
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У Харкові аварія за участі 6 авто
Масова ДТП на спуску Весніна – зіткнулися 6 автомобілів. Очевидно, когось занесло на мокрій дорозі,
– мовиться у повідомленні.
На відео помітно, що автомобілі фактично розкидані посеред дороги та повернуті в різні сторони. На місці помітно автомобілі поліції, а також швидку допомогу.
У Харкові зіткнулись 6 авто: дивіться відео
Ймовірно, аварія трапилась через ускладнений рух на мокрому асфальті: дивіться відео
Видання "Depo.Харків" підтвердило, що на місце аварії приїздила швидка допомога. Однак інформації про жертв чи постраждалих наразі немає.
Відомо тільки, що у поліції попередили – під час дощу треба бути особливо уважними на дорогах, щоб уникнути втрати керування та збільшення гальмівного шляху. Адже на мокрому асфальті всі рухи і маневри слід виконувати плавно та уникати різких гальмувань. Також – бути готовим до маневру автомобіля, що їде попереду та дотримуватись безпечної дистанції.
Коротко про останні інциденти в Україні
- Уночі 16 вересня в Шевченківському районі Києва 27-річному мешканцю столиці не сподобалось, як власник ГАЗ припаркував свою машину. Саме тому чоловік вирішив підпалити авто. Рятувальники загасили пожежу та автівка згоріла майже вщент.
- 17 вересня у Кривому Розі BMW влетіло у зупинку громадського транспорту. На зупинці не було нікого, тому постраждалих вдалося уникнути. Водій не був п'яним.
- 18 вересня на трасі біля виїзду з Білої Церкви, що на Київщині, Cherry Amulet потрапив у аварію. Він не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, де зіткнувся з деревом. Загинули 3 пасажири автівки.