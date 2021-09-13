Аварія трапилась на вулиці Благовіщенській. Зіткнулись автомобілі Hundai та Leaf Nissan.

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Видання "Новини.LIVE" повідомило, що попередньо відомо – один автомобіль проїхав на червоний і допустив зіткнення. Hundai відкинуло і він врізався в стіну будівлі. Водія цього авто госпіталізували.

У одній з машин їхала матір з двома малими дітьми.

Усі вони також були госпіталізовані в лікарню, у одного з дітей серйозні травми,

– мовиться у повідомленні.

Водія іншого автомобіля також оглянула швидка, а потім, за інформацією ЗМІ, – забрала поліція. На місці працюють медики та поліція. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

У Харкові зіткнулись два автомобілі таксі: дивіться відео

Внаслідок зіткнення постраждали 2 дітей: дивіться відео

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