Аварія трапилась на вулиці Благовіщенській. Зіткнулись автомобілі Hundai та Leaf Nissan.
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Видання "Новини.LIVE" повідомило, що попередньо відомо – один автомобіль проїхав на червоний і допустив зіткнення. Hundai відкинуло і він врізався в стіну будівлі. Водія цього авто госпіталізували.
У одній з машин їхала матір з двома малими дітьми.
Усі вони також були госпіталізовані в лікарню, у одного з дітей серйозні травми,
– мовиться у повідомленні.
Водія іншого автомобіля також оглянула швидка, а потім, за інформацією ЗМІ, – забрала поліція. На місці працюють медики та поліція. Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
У Харкові зіткнулись два автомобілі таксі: дивіться відео
Внаслідок зіткнення постраждали 2 дітей: дивіться відео
Коротко про останні аварії в Україні та світі
- 13 вересня у турецькому місті Мугла автобус з українськими туристами зіткнувся з транспортом, який перевозив студентів. У результаті аварії 1 людина загинула, ще щонайменше 35 українців отримали травми.
- 12 вересня у французькому департаменті Ізе розбився гелікоптер служби цивільної безпеки. У результаті аварії 1 людина загинула, ще 4 – постраждали.
- 12 вересня на Львівщині у Золочівському районі трапилась аварія. Там легковик Chevrolet Aveo вилетів у кювет. Внаслідок цього автівка перекинулась на дах. Водій вижив, медики надали йому допомогу.