У Харкові на вулиці Гвардійців-Широнінців сталася аварія за участю 5 автомобілів. Внаслідок ДТП двоє людей отримали травми.

У пресслужбі Національної поліції повідомили, що постраждалих з тілесними ушкодженнями доправили до лікарні.

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За даними поліції, 24 липня на одній з вулиць Харкова зіткнулись 5 автомобілів:

Daewoo Lanos під керуванням 38-річного водія;

Chevrolet Aveo під керуванням 24-річного водія;

Toyota RAV4 під керуванням 44-річного водія;

Volkswagen під керуванням 27-річного водія;

Chevrolet Lacetti під керуванням 39-річного водія.

Водій автівки Volkswagen та 27-річна пасажирка Chevrolet Lacetti зазнали травм внаслідок аварії. Їх одразу доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями.

Правоохоронці наразі встановлюють всі обставини ДТП. Зокрема, вирішується, як кваліфікувати подію за Кримінальним кодексом України.



Масштабна аварія у Харкові / Фото телеграм-канал "Ху*вый Харьков"