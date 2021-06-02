До поліції щодо цього інциденту звернулися приблизно о 16:40 годині 2 червня. Аварія трапилася на Салтівському шосе.

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У Харкові з рейок з'їхав трамвай / Патрульна поліція Харківщини

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З колії зійшов трамвай, який курсував 8 маршрутом. Чому це трапилося – поки невідомо. Також не повідомляється, наскільки сильно травмувалася пасажирка.



Задня частина трамваю, який з'їхав з рейок у Харкові / Фото телеграм-каналу ХС

За попередньою інформацією стоп впав уже після того, як у нього в’їхав електротранспорт. На фото з місця видно, що трамвай зупинився, коли вперся переднім колесом у цей стовп.



Люди біля трамвая, що зіскочив з рейок / Фото Depo

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20 лютого, у Харкові з колії зіскочив трамвай з пасажирами. Внаслідок цього госпіталізували одну людину. Трамвай №23 зійшов з рейок і врізався у стовп та 2 дерева.

У Харкові трамвай із пасажирами зійшов з рейок і почав дрифтувати. Під час спуску з гори він розвернувся та сунувся на автомобіль. Це сталося вранці 20 квітня на вулиці Морозова.



Місце події до приїзду поліції / Фото телеграм-каналу ХС