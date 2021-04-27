Злочинну групу, яка займалась викраденням авто, викрили поліцейські під час спецоперації. Крадії полювали переважно на елітні машини. Вони продавали їх як двійників або ж пропонували власникам викупити за винагороду.

Правоохоронці затримали 4 злочинців 24 квітня. Вони намагалась заволодіти "Mersedes-Benz" у Харкові.

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Що відомо про серію авто викрадень

Угрупування автовикрадачів працювало кілька років на території Києва, Полтавської, Харківської та Черкаської областей. Крадії мали спеціальне обладнання для підбору ключів до авто.



Спецобладнання для викрадення авто / Фото Нацполіція

Правоохоронці встановили, що серед учасників був чіткий розподіл обов'язків.



Речові докази у правопорушенні / Фото Нацполіція

Силовики та спецпризначенці КОРДу затримали Організатора, виконавця і двох їхніх "покровителів". Ними виявилися жителі Черкащини та Харківщини.



Викрадач авто / Фото Нацполіція

У поліції встановили, що до угрупування загалом входило 6 осіб, які скоїли щонайменше 8 викрадень авто. Злочинці змінювали технічні номери або ж продавали машини як двійники. Кілька разів повертали власникам за винагороду.

Які докази знайшли правоохоронці

Під час обшуків виявили гаражі з краденими автівками – там було 6 елітних машин.



Крадене авто в Харкові / Фото Нацполіція

Також вилучили гроші і банківські картки, зброю та боєприпаси, спеціальне обладнання для прописки ключів до авто (програматори ключів), рації та мобільні телефони, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, державні номерні знаки, тощо.



Речові докази у справі про викрадення авто / Фото Нацполіція

У поліції відкрили кримінальну справу одразу за кількома статтями. За серію злочинів їх загрожує до 12 років позбавлення волі. Справу передали до Офіс Генерального прокурора.

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