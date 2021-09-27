Жінка звернулася до правоохоронців Торецька після того, як донька не повернулася додому. До пошуків підлітка долучили всі піші патрулі та автомобільні наряди поліції міста.
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Утікачка хотіла відчути себе дорослою
- Щоб знайти школярку, правоохоронці опитали багатьох її знайомих.
- Спершу ніяких зачіпок їхня інформація не дала.
- Згодом поліції вдалося дізнатися, що дівчинка збиралася пожити "дорослим" життям.
- Для втілення своєї мрії вона вирішила помандрувати із повнолітньою знайомою.
Сліди привели до Харкова
Зрештою після тривалих пошуків поліція таки знайшла дитину в Харкові. Дівчинка зізналася, що справді зважилася на такий крок, аби пожити самостійним життям. Правоохоронці провели з нею та її батьками профілактичну бесіду і попередили про небезпеку таких втеч із дому.
Зникла школярка на Херсонщині: схожий випадок
У Херсонській області так само шукали 13-річну Тетяну Симоненко. Дівчинка пішла з дому 18 вересня і не повернулася. Через дві доби поліція повідомила, що знайшла її живою і неушкодженою.