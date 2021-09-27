У Харкові знайшли дівчинку, яка втекла з Донеччини заради "дорослого" життя

У Харкові знайшли 12-річну дівчинку, яку впродовж тижня розшукували на Донеччині. Поліцейські передали дитину матері 24 вересня.

Жінка звернулася до правоохоронців Торецька після того, як донька не повернулася додому. До пошуків підлітка долучили всі піші патрулі та автомобільні наряди поліції міста.

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Утікачка хотіла відчути себе дорослою

Щоб знайти школярку, правоохоронці опитали багатьох її знайомих.

Спершу ніяких зачіпок їхня інформація не дала.

Згодом поліції вдалося дізнатися, що дівчинка збиралася пожити "дорослим" життям.

Для втілення своєї мрії вона вирішила помандрувати із повнолітньою знайомою.

Сліди привели до Харкова

Зрештою після тривалих пошуків поліція таки знайшла дитину в Харкові. Дівчинка зізналася, що справді зважилася на такий крок, аби пожити самостійним життям. Правоохоронці провели з нею та її батьками профілактичну бесіду і попередили про небезпеку таких втеч із дому.

Зникла школярка на Херсонщині: схожий випадок

У разі зникнення дітей необхідно одразу дзвонити за номером 102.

У Херсонській області так само шукали 13-річну Тетяну Симоненко. Дівчинка пішла з дому 18 вересня і не повернулася. Через дві доби поліція повідомила, що знайшла її живою і неушкодженою.