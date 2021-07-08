Булочка "з сюрпризом": у Харкові знайшли шматок заліза у випічці – фото

У Харкові в булочці з маком помітили шматок металу. У такий гучний скандал потрапила продукція хлібзаводу "Кулиничі".

Відповідне фото оприлюднили користувачі в мережі. Інформація про інцидент з'явилася 8 липня.

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І як його не помітили раніше

Юзери здебільшого поставилися критично до такої знахідки. Дехто припустив, що шматок заліза – це деталь тістоміса. І саме так він потрапив у випічку.

В х***их "Кулиничах" – х***ві булочки з маком! Купуєш булку, ламаєш зуби об шматок металу!,

– мовиться у дописі.

Також користувачі порадили звернутися на сайт хлібзаводу "Кулиничі". За словами одного з місцевих жителів, співробітники на звернення реагують оперативно.



У Харкові помітили шматок заліза в булочці / Фото з телеграм-каналу "Х***** Харьков"

Люди додали, що це не перший курйоз із хлібзаводом. Один із користувачів розповів, що вже давно не купляє там випічку. Оскільки йому накладали булочки брудними щипцями.