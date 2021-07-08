Булочка "з сюрпризом": у Харкові знайшли шматок заліза у випічці – фото
Джерело:телеграм-канал "Х***** Харьков"
У Харкові в булочці з маком помітили шматок металу. У такий гучний скандал потрапила продукція хлібзаводу "Кулиничі".
Відповідне фото оприлюднили користувачі в мережі. Інформація про інцидент з'явилася 8 липня.
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І як його не помітили раніше
Юзери здебільшого поставилися критично до такої знахідки. Дехто припустив, що шматок заліза – це деталь тістоміса. І саме так він потрапив у випічку.
В х***их "Кулиничах" – х***ві булочки з маком! Купуєш булку, ламаєш зуби об шматок металу!,
– мовиться у дописі.
Також користувачі порадили звернутися на сайт хлібзаводу "Кулиничі". За словами одного з місцевих жителів, співробітники на звернення реагують оперативно.
У Харкові помітили шматок заліза в булочці / Фото з телеграм-каналу "Х***** Харьков"
Люди додали, що це не перший курйоз із хлібзаводом. Один із користувачів розповів, що вже давно не купляє там випічку. Оскільки йому накладали булочки брудними щипцями.
Зверніть увагу! Схожий випадок нещодавно трапився в Дніпрі. Щоправда, там "сюрприз" виявили у хлібі. Усередині буханця була губка для миття посуду зелено-жовтого кольору.