Загинула очільниця дитячої залізниці, поранено її колег: скільки жертв і постраждалих у Харкові

Росіяни жорстоко вдарили по Харкову керованими авіабомбами. На жаль, багато поранених, є і загибла. 24 Канал збирає деталі.

Мова про обстріл Харкова вдень 7 червня. Росія вдарила КАБами по центру міста.

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Скільки поранених і загиблих у Харкові 7 червня

За даними місцевої влади, на 19:16 7 червня кількість постраждалих зросла до 18. Постраждалі отримали травми різного ступеня тяжкості. У лікарнях 9 людей, троє з них – у важкому стані.

Є і загибла.

В Харкові внаслідок ворожих ударів КАБами загинула 30-річна жінка,

– написав Олег Синєгубов о 19:06.

Володимир Зеленський заявив, що на восьму вечора 7 червня відомо вже про понад 40 поранених у Харкові.

У ДСНС деталізували: одне влучання було біля будівлі дитячої залізниці. Саме там загинула жінка.

Другий удар авіабомбою був на території приватного домоволодіння. Там зруйнована господарча споруда та сталася пожежа.

Третє влучання минулося без пожежі – ворог ударив у лісосмугу поблизу житлового будинку.

Фото з місця ударів по дитячій залізниці у Харкові / Суспільне

Відомо, хто загинув у Харкові 7 червня

Як повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський, удар забрав життя молодої очільниці дитячої залізниці. Її призначили на посаду два тижні тому.

Удар прийшовся поруч із виробничими приміщеннями та депо Малої Південної, нашої дитячої залізниці Харкова. З безпекових міркувань її не відкриваємо – відмінили відкриття, тож учнів чи відвідувачів не було на місці й вони в безпеці! Страшно уявити, що було б в інакшому випадку,

– написав він.

Довідка. Мала Південна залізниця (МП, Мала Південна) – дитячо-юнацький підрозділ Південної залізниці України, вузькоколійна залізниця, розташована у Харкові.

За словами Перцовського, одного із залізничників оперують, кілька людей поранено.

Я їм обіцяв, що ми з малими з Малої Південної обов'язково піднімемось на Говерлу. Ми це точно зробимо. Чергове, що наші діти будуть робити в пам'ять близьких людей. Дуже-дуже боляче,

– додав він.

У попередньому дописі чиновник підкреслив: Росія хоче зупинити залізницю як головну артерію України, тому б'є по її інфраструктурі.