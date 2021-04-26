Ціна на газ у Харкові зросте: оприлюднили річний тариф

Усіх побутових споживачів газу Харкова від 1 травня переводять на нову систему оплати газопостачання. Людям пропонують обрати з 2 нових тарифів. В кожному з них ціна кубометру зросте на гривню.

Це зроблять, щоб підтримати ініціативу Нацкомісії державного регулювання у сферах енергетики та уряду. Відмовитись від цієї пропозиції – неможливо.

До теми "Нафтогаз" назвав річний тариф на газ

Якими будуть нові тарифи

Всіх побутових клієнтів "Харківгаз збут" із початку травня переведе на тариф "Твій газ річний". Він буде діяти до 30 квітня 2022 року. Ціна цього тарифу становить 7,99 гривні за кубометр.

Перевагою тарифу називають те, що ціна на блакитне паливо буде стабільною протягом року. Тобто на неї вже не будуть впливати сезонні чинники.

Окрім цього, підприємство пропонує користувачам альтернативу – тариф "Твій газ місячний". Його ціна становитиме також 7,99 гривні за кубометр.

Тут ціна буде ринковою, тобто може зменшуватись у певні місяці. Зокрема, мовиться про весняно-літній сезон.