У Харкові звільнили заступника Терехова, який фігурує у кримінальній справі

Заступник мера Харкова Семен Сирота написав заяву про звільнення. Секретар міськради і виконувач обов'язків мера Терехов підписав це розпорядження. Відомо, що Сирота є фігурантом кримінальної справи про привласнення й зловживання службовим становищем.

Семен Сирота був також директором Департаменту житлово-комунального господарства. Про його звільнення повідомили 6 жовтня.

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Звільнили за власним бажанням

Семен Сирота сам написав заяву про звільнення. Ігор Терехов лише затвердив його рішення. За словами речника міськради Юрія Сидоренка, звільнення не пов'язане з причетністю Сироти до кримінальної справи.

Семен Сирота був одним з 11 заступників мера. Під час його призначення 9 грудня частина депутатів міської ради виступала проти, оскільки Сирота є фігурантом справи про привласнення та зловживання службовим становищем. Семен Сирота натомість називав справу сфабрикованою.

Обов'язки директора Департаменту житлово-комунального господарства з 7 жовтня виконуватиме перший заступник Віталій Мірошник.

Що про своє звільнення каже Семен Сирота

Семен Сирота прокоментував своє звільнення на сторінці у фейсбуці. Він повідомив, що вирішив скласти повноваження через операцію на серце, яку нещодавно переніс.

Дорогі друзі, у мене все добре, найближчі місяці буду відновлюватися та проводити час з родиною,

– написав ексзаступник мера.

До того ж він подякував Терехову за співпрацю. Сирота написав, що радий був працювати в його команді.