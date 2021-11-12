Правоохоронці згодом затримали зловмисників і вони постануть перед законом. Детальніше про цю історію розповіли 12 листопада.

Нещодавно На Київщині невідомі напали на пенсіонерів та пограбували їхній будинок

Погрожували жінці розправою

52-річна жінка сама повідомила про цей злочин ще ввечері 5 жовтня. Після цього одразу почалося розслідування.

Правоохоронці встановили, що зловмисники в той день пробралися до помешкання жінки на вулиці Басейна. Вони прийшли туди в балаклавах і віджали пластикові двері приватного будинку.

Після цього вони зв'язали господарку будівельним хомутом та почали чинити зухвалий розбій. Вони погрожували нещасній жінці фізичною розправою, щоб вона віддала всі цінні речі. Коли це вдалося, люди в масках втекли з місця злочину.

Чим вони заволоділи:

30 тисяч злотих;

500 доларів;

ювелірними виробами.

Гроші та коштовності, які викрали / Фото Нацполіції

Затримали вже через місяць

Правоохоронці одразу почали розшукувати підозрюваних та їх місце розташування. Працівникам карного розшуку це вдалося зробити через місяць.

Силовики увірвалися до помешкання підозрюваних 10 листопада. Ними виявилися двоє 38-річні жителі Запоріжжя. Вони обидва раніше вже відбували покарання за розбої, грабежі та викрадення автомобілів. Третього зловмисника досі розшукують.

Що вилучили під час обшуків:

вироби з золота;

нападу;

мобільні термінали;

ноутбук;

70 злотих, 50 тисяч доларів та понад 15 тисяч гривень;

а також кросівки, в яких один з підозрюваних перебував під час розбійного.

Затримання підозрюваних у зухвалому розбої: дивіться відео

Що загрожує за такий злочин

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про розбій. Якщо вину затриманих зможуть довести в суді, вони відправляться до в'язниці на термін від 7 до 12 років. Також можлива конфіскація майна.