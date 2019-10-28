19:45
28 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Видовища для прихожан. Лукашенко сходить з розуму
      Вєсті Кремля
      19:14, 26 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Чому Луценко поїхав до Лондона. Як Азаров готується до Геловіну
      Вєсті.UA
      17:55, 26 жовтня
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, 25 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Харковом розгулював антимайданівець "Топаз": його впізнали місцеві жителі – відео 18+

      2484 Читать новость на русском
      Антимайданівець "Топаз"
      Антимайданівець "Топаз" / скріншот

      Активний учасник антимайданівських рухів у Києві та Харкові, проросійський сепаратист Ігнат Кромський (більше відомий під псевдонімом "Топаз"), вже вийшов із СІЗО. Днями його зафіксували місцеві мешканці у Харкові, які запитали у скандального бойовика, чому він не на передовій в так званих "Л/ДНР". На це "Топаз" заявив, що нічого з часів Революції Гідності не пам’ятає.

      Кромського помітили у харківському метро. Місцеві мешканці зняли частину діалогу з ним на відео та оприлюднили ролик в мережі.

      До теми: Топаз, дай команду: в Росії заарештували одіозного пропагандиста Рульова

      Ти не пам’ятаєш, як мого друга головою об асфальт бив? Ні? Не пам’ятаєш райвідділення?..Як твої справи? Як ХНР?
      – запитували у "Топаза".

      Той переважно відмовчувався і казав, що не пам’ятає нічого.

      "Топаз" розгулював Харковом: відео 18+

      Хто такий "Топаз" і чому він скандально відомий?

      • Це проросійський житель Харкова. Справжнє його ім’я Ігнат Кромський.
      • Був одним з керівників охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві.
      • За прізвиськом "Топаз" Кромський став відомий після появи в інтернеті відео скандального журналіста Сергія Рульова. Зйомка переривається на моменті, коли на автора відео нападають "тітушки", і він починає волати про допомогу, звертаючись до Кромського: "Топаз, дай команду!". Цей вираз став інтернет-мемом, що був доволі популярним під час Євромайдану.

      "Топаз", дай команду: скандальне відео за участю Кромського

      • 27 лютого 2014 року Кромський записав відеозвернення до російського президента Володимира Путіна. У ньому він закликав очільника Кремля ввести війська в Україну та захистити населення.
      • Протягом двох наступних днів Кромський брав участь у бійках за контроль над будівлею Харківської ОДА, яку врешті-решт зайняли представники Антимайдану. При цьому представників проукраїнської сторони ставили на коліна та морально принижували.
      • 23 березня 2014 року на мітингу під харківською міськрадою "Топаз" агітував людей за федералізацію України та проросійський Харків.
      • 28 березня його заарештували та посадили під домашній арешт. Втім, Кромський зрізав електронний браслет і втік з-під арешту.
      • Далі перебував у захопленій проросійськими активістами будівлі Харківської ОДА.
      • 25 квітня його повторно заарештували.

      Що відомо про вирок Кромському?

      30 січня 2017 року Київський райсуд Харкова визнав Кромського винним у скоєнні таких злочинів: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, масові заворушення, незаконне заволодіння транспортним засобом.

      "Топаза" засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Суд також вказав, що частина попереднього ув'язнення (з 28 березня по 29 березня 2014 року, з 26 квітня по 12 вересня 2014 року, з 17 грудня 2014-го до 20 червня 2017 року) має бути зарахована в строк відбування покарання з розрахунку день за два, за "законом Савченко".

      Після 20 червня 2017 року попереднє ув'язнення зараховувалося у строк відбування покарання з розрахунку один до одного. Таким чином, згідно з вироком, Кромський мав провести у в'язниці ще близько двох років.
       

      blog_ava
      Якісна освіта у зручний час – дистанційні школи продовжують набір учнів
      сьогодні
      13876
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Скандал Антимайдан Новини Харкова
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про електронні зміни в житті українці та зарплату: інтерв'ю з міністром Федоровим
      сьогодні , 19:30 Про електронні зміни в житті українці та зарплату: інтерв'ю з міністром Федоровим
      Альона Чернецька 51
      Переговори в нормандському форматі: чому не може йтися про особливий статус Донбасу
      сьогодні , 19:00 Переговори в нормандському форматі: чому не може йтися про особливий статус Донбасу
      Дмитро Снєгирьов 497
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      25 жовтня , 10:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      2280
      Рідні російських армійців "зливають" докази їх злочинів в Україні: цинічні фото
      сьогодні , 17:30 Рідні російських армійців "зливають" докази їх злочинів в Україні: цинічні фото
      Михайло Макарук 2530
      Чому в Дубінського не відберуть його 18 будинків, або Казка про незаконне збагачення
      сьогодні , 17:04 Чому в Дубінського не відберуть його 18 будинків, або Казка про незаконне збагачення
      Віталій Шабунін 1584
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук