Харковом розгулював антимайданівець "Топаз": його впізнали місцеві жителі – відео 18+
Активний учасник антимайданівських рухів у Києві та Харкові, проросійський сепаратист Ігнат Кромський (більше відомий під псевдонімом "Топаз"), вже вийшов із СІЗО. Днями його зафіксували місцеві мешканці у Харкові, які запитали у скандального бойовика, чому він не на передовій в так званих "Л/ДНР". На це "Топаз" заявив, що нічого з часів Революції Гідності не пам’ятає.
Кромського помітили у харківському метро. Місцеві мешканці зняли частину діалогу з ним на відео та оприлюднили ролик в мережі.
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Ти не пам’ятаєш, як мого друга головою об асфальт бив? Ні? Не пам’ятаєш райвідділення?..Як твої справи? Як ХНР?
– запитували у "Топаза".
Той переважно відмовчувався і казав, що не пам’ятає нічого.
"Топаз" розгулював Харковом: відео 18+
Хто такий "Топаз" і чому він скандально відомий?
- Це проросійський житель Харкова. Справжнє його ім’я Ігнат Кромський.
- Був одним з керівників охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві.
- За прізвиськом "Топаз" Кромський став відомий після появи в інтернеті відео скандального журналіста Сергія Рульова. Зйомка переривається на моменті, коли на автора відео нападають "тітушки", і він починає волати про допомогу, звертаючись до Кромського: "Топаз, дай команду!". Цей вираз став інтернет-мемом, що був доволі популярним під час Євромайдану.
"Топаз", дай команду: скандальне відео за участю Кромського
- 27 лютого 2014 року Кромський записав відеозвернення до російського президента Володимира Путіна. У ньому він закликав очільника Кремля ввести війська в Україну та захистити населення.
- Протягом двох наступних днів Кромський брав участь у бійках за контроль над будівлею Харківської ОДА, яку врешті-решт зайняли представники Антимайдану. При цьому представників проукраїнської сторони ставили на коліна та морально принижували.
- 23 березня 2014 року на мітингу під харківською міськрадою "Топаз" агітував людей за федералізацію України та проросійський Харків.
- 28 березня його заарештували та посадили під домашній арешт. Втім, Кромський зрізав електронний браслет і втік з-під арешту.
- Далі перебував у захопленій проросійськими активістами будівлі Харківської ОДА.
- 25 квітня його повторно заарештували.
Що відомо про вирок Кромському?
30 січня 2017 року Київський райсуд Харкова визнав Кромського винним у скоєнні таких злочинів: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, масові заворушення, незаконне заволодіння транспортним засобом.
"Топаза" засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Суд також вказав, що частина попереднього ув'язнення (з 28 березня по 29 березня 2014 року, з 26 квітня по 12 вересня 2014 року, з 17 грудня 2014-го до 20 червня 2017 року) має бути зарахована в строк відбування покарання з розрахунку день за два, за "законом Савченко".
Після 20 червня 2017 року попереднє ув'язнення зараховувалося у строк відбування покарання з розрахунку один до одного. Таким чином, згідно з вироком, Кромський мав провести у в'язниці ще близько двох років.
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