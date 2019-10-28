Харковом розгулював антимайданівець "Топаз": його впізнали місцеві жителі – відео 18+

Активний учасник антимайданівських рухів у Києві та Харкові, проросійський сепаратист Ігнат Кромський (більше відомий під псевдонімом "Топаз"), вже вийшов із СІЗО. Днями його зафіксували місцеві мешканці у Харкові, які запитали у скандального бойовика, чому він не на передовій в так званих "Л/ДНР". На це "Топаз" заявив, що нічого з часів Революції Гідності не пам’ятає.

Кромського помітили у харківському метро. Місцеві мешканці зняли частину діалогу з ним на відео та оприлюднили ролик в мережі.

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Ти не пам’ятаєш, як мого друга головою об асфальт бив? Ні? Не пам’ятаєш райвідділення?..Як твої справи? Як ХНР?

– запитували у "Топаза".

Той переважно відмовчувався і казав, що не пам’ятає нічого.

"Топаз" розгулював Харковом: відео 18+

Хто такий "Топаз" і чому він скандально відомий?

Це проросійський житель Харкова. Справжнє його ім’я Ігнат Кромський.

Був одним з керівників охорони Антимайдану в Маріїнському парку в Києві.

За прізвиськом "Топаз" Кромський став відомий після появи в інтернеті відео скандального журналіста Сергія Рульова. Зйомка переривається на моменті, коли на автора відео нападають "тітушки", і він починає волати про допомогу, звертаючись до Кромського: "Топаз, дай команду!". Цей вираз став інтернет-мемом, що був доволі популярним під час Євромайдану.

"Топаз", дай команду: скандальне відео за участю Кромського

27 лютого 2014 року Кромський записав відеозвернення до російського президента Володимира Путіна. У ньому він закликав очільника Кремля ввести війська в Україну та захистити населення.

Протягом двох наступних днів Кромський брав участь у бійках за контроль над будівлею Харківської ОДА, яку врешті-решт зайняли представники Антимайдану. При цьому представників проукраїнської сторони ставили на коліна та морально принижували.

23 березня 2014 року на мітингу під харківською міськрадою "Топаз" агітував людей за федералізацію України та проросійський Харків.

28 березня його заарештували та посадили під домашній арешт. Втім, Кромський зрізав електронний браслет і втік з-під арешту.

Далі перебував у захопленій проросійськими активістами будівлі Харківської ОДА.

25 квітня його повторно заарештували.

Що відомо про вирок Кромському?

30 січня 2017 року Київський райсуд Харкова визнав Кромського винним у скоєнні таких злочинів: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, масові заворушення, незаконне заволодіння транспортним засобом.

"Топаза" засудили до 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Суд також вказав, що частина попереднього ув'язнення (з 28 березня по 29 березня 2014 року, з 26 квітня по 12 вересня 2014 року, з 17 грудня 2014-го до 20 червня 2017 року) має бути зарахована в строк відбування покарання з розрахунку день за два, за "законом Савченко".

Після 20 червня 2017 року попереднє ув'язнення зараховувалося у строк відбування покарання з розрахунку один до одного. Таким чином, згідно з вироком, Кромський мав провести у в'язниці ще близько двох років.

