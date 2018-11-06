Харлан пропустить перший в сезоні етап Кубка світу

Зіркова українська шаблістка Ольга Харлан не виступить на першому етапі нового сезону Кубка світу.

Про це п'ятиразова чемпіонка світу повідомила у своєму Instagram, пише Xsport.

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Хотіла повідомити всім, що на цьому тижні, а точніше 9-11 листопада, буде проходити перший етап Кубка світу цього сезону в місті Орлеан, Франція, в якому брати участі, на жаль, я не буду. Причина цього дуже проста: мій організм виявився не залізним. Треба пройти, як я це називаю невелике "техобслуговування", щоб надалі спокійно продовжувати сезон,

– написала Харлан.

Зазначимо, що 9-11 листопада в Орлеані, Франція змагатимуться шаблістки, в Талліні, Естонія – шпажистки, а в Бонні, Німеччина – рапіристи.

Також через тиждень 16-18 листопада в Алжирі, Алжир змагатимуться шаблісти, в Ризі, Латвія – шпажисти, а в Гватемалі, Гватемала – рапіристки.

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