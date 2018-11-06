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      Харлан пропустить перший в сезоні етап Кубка світу

      35 Читать новость на русском
      Ольга Харлан
      Ольга Харлан

      Зіркова українська шаблістка Ольга Харлан не виступить на першому етапі нового сезону Кубка світу.

      Про це п'ятиразова чемпіонка світу повідомила у своєму Instagram, пише Xsport.

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      Хотіла повідомити всім, що на цьому тижні, а точніше 9-11 листопада, буде проходити перший етап Кубка світу цього сезону в місті Орлеан, Франція, в якому брати участі, на жаль, я не буду. Причина цього дуже проста: мій організм виявився не залізним. Треба пройти, як я це називаю невелике "техобслуговування", щоб надалі спокійно продовжувати сезон,
      – написала Харлан.

      Зазначимо, що 9-11 листопада в Орлеані, Франція змагатимуться шаблістки, в Талліні, Естонія – шпажистки, а в Бонні, Німеччина – рапіристи.

      Також через тиждень 16-18 листопада в Алжирі, Алжир змагатимуться шаблісти, в Ризі, Латвія – шпажисти, а в Гватемалі, Гватемала – рапіристки.

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      Теги: Спорт Фехтування
      Джерело: 24 Канал
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