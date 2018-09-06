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Хасиди вивісили в Умані великий банер з Трампом

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Банер в Умані
Банер в Умані / Facebook

Паломники-хасиди, які прибули до Умані на святкування Рош Гашана – єврейського нового року – вивісили на вулицях міста великий плакат з текстом "Умань любить Трампа".

Про це голова українського єврейського комітету Едуард Долинський написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Перші паломники-хасиди прибули до України

За словами Долинського, банер "Умань любить Трампа" встановили уманські хасиди-паломники.

Симпатії хасидів до президента США викликані його про-ізраїльською політикою. Зокрема, 7 грудня 2017 року Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Це рішення викликало багато протестів у арабському світі.

Теги: Новини України Новини політики Дональд Трамп Хасиди в Умані
Джерело: 24 канал
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