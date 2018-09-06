Хасиди вивісили в Умані великий банер з Трампом
Паломники-хасиди, які прибули до Умані на святкування Рош Гашана – єврейського нового року – вивісили на вулицях міста великий плакат з текстом "Умань любить Трампа".
Про це голова українського єврейського комітету Едуард Долинський написав на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: Перші паломники-хасиди прибули до України
За словами Долинського, банер "Умань любить Трампа" встановили уманські хасиди-паломники.
Симпатії хасидів до президента США викликані його про-ізраїльською політикою. Зокрема, 7 грудня 2017 року Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Це рішення викликало багато протестів у арабському світі.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)1 грудня 2013 , 17:35 12
Один із найкращих гравців Євро-2016 може мало грати через трансферні хитрощі1 травня 2017 , 20:05
Роналду змінив імідж своєму сину і записався у мушкетери12 червня 2017 , 12:43