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      Хацкевич прокоментував п’янку гравців "Динамо" після перемоги над "Карпатами"

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      Олександр Хацкевич
      Олександр Хацкевич / ФК "Динамо"

      Після розгромної перемоги над львівським "Карпатами" на виїзді, легіонери київського "Динамо" відправилися святкувати цю подію у нічний клуб. Не обійшлося і без кальяну та алкоголю.

      Читайте також: Легіонери "Динамо" "засвітилися" з алкоголем та кальяном перед матчем Ліги Європи: відео

      Перед матчем проти чеського "Яблонця" у Лізі Європи у головного тренера "Динамо" Олександра Хацкевича спитали, як він до цього ставиться.

      "У футболістів теж є вільний час. Як вони його проводять, це їх професійне ставлення. Що вони пили і курили, я не бачив. Для мене головним є те, що вони з хорошим настроєм готуються зараз до завтрашнього матчу", – заявив Хацкевич.

      Нагадаємо, "Динамо" забезпечило собі перше місце у групі Ліги Європи і вийшло у плей-офф турніру. Матч проти "Яблонця" відбудеться у четвер, 13 грудня. Початок – о 19:55. Відео голів та огляд матчу – на сайті 24 Каналу.

      Теги: Спорт Футбол Динамо
      Джерело: 24 Канал
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