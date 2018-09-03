Хацкевич спростував інформацію про свою відставку у "Динамо"

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич спростував власні слова з приводу можливого завершення роботи в київському клубі.

На прес-конференції після матчу "Динамо" – "Карпати" Олександр Хацкевич почав натякати про можливу відставку, заявивши про необхідність розмови з президентом клубу і розмові-прощанні з командою у роздягальні.

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Потрібно навчитися тримати удар. Це перша поразка в чемпіонаті. Важко це прийняти, але такі рішення не приймаються відразу після гри. Все обговоримо з президентом після гри. Це все емоції. Може, десь неправильно поставив кому або наголос. Я не йду, – заявив Хацкевич.

Нагадаємо, що у 7-му турі УПЛ львівські "Карпати" завдяки дублю Мар'яна Шведа сенсаційно перемогли "Динамо" у Києві.

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