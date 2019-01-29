Хацкевич: Важко сказати, який топ-чемпіонат підійде Циганкову

Наставник "Динамо" Олександр Хацкевич оцінив шанси півзахисника Віктора Циганкова перейти в топ-чемпіонат Європи. На думку тренера, півзахиснику киян спершу потрібно стабільно виступати в Україні.

Хацкевич зазначив, що Циганков креативно грає в центрі поля та нападі.

Читайте також: "Динамо" підсилиться іноземним захисником

"Про Вітю дуже багато пишуть, особливо в період трансферних вікон. Але для початку – потрібно тут, в Україні стабільно виступати. Вітя дуже багато шукає в собі. Який чемпіонат? Важко сказати. Вітя у своєму віці вже відпрацьовує і в обороні, він грає досить креативно в центральній зоні й ефективно в завершальній стадії. Але все одно потрібно працювати", – цитує Хацкевича Footballhub.

Окрім того Хацкевич пояснив відсутність травм у Циганкова, які надокучали молодому гравцю на початку кар'єри.

"По-перше, він пройшов перехідний період. Тіло зміцніло. Можливо, коли він тільки починав грати в першій команді – він тільки прийшов з молодіжної команди й ще не був готовий до таких навантажень. Він зміцнів, він багато працює над собою", – зазначив білоруський тренер.

У поточному сезоні Віктор провів за "Динамо" 28 матчів у всіх турнірах. У його активі 11 голів та 8 результативних передач. За даними Transfermarkt, його трансферна вартість складає 10 млн євро.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram