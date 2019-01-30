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      Хацкевич вперше прокоментував конфлікт з молодим гравцем "Динамо"

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      Микола Шапаренко
      Микола Шапаренко / ФК "Динамо"

      Головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів про свої стосунки з Миколою Шапаренком.

      За словами тренера киян, він не був задоволений ігровою формою хавбека на початку сезону, а також думкою гравця, що він "вже гравець основного складу".

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      Як таких – конфліктів з Шапаренком немає. Зрозуміло, що є ті, хто задоволені, і ті, хто не задоволені. Я як тренер теж був незадоволений його формою в ігровому плані, хоча збори він відмінно провів. Може, десь він відчув, що вже гравець саме основного складу. А це "Динамо" Київ. Тут потрібно давати результат,
      – цитує Хацкевича FootballHub.

      "Я з Колею багато розмовляв. І він такий хлопець, що завжди прийде і запитає, що не так? Я йому говорив: Коля, потрібно трохи часу, потрібно привести голову до ладу. Футбольні якості у нього – в порядку, але все одно – завжди потрібно вдосконалюватися. Як кажуть – щоб поміняти підлогу, спочатку потрібно полагодити дах. За місце у складі потрібно боротися, воно не гарантоване нікому", – зазначив головний тренер "Динамо".

      Олександр Хацкевич заявив, що ситуація на початку сезону пішла на користь Шапаренку, який все ж зумів стати основним гравцем "Динамо".

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      Він хлопець не дурний. Плюс наші індивідуальні бесіди зіграли свою роль. В першу чергу на полі потрібно показувати свої амбіції, а не: "Я можу, а ви мені не довіряєте". Всьому свій час. Думаю, що ця пауза йому пішла на користь. Для нього – це величезний досвід,
      – підсумував наставник киян.

      У нинішньому сезоні Шапаренко зіграв 17 матчів у всіх турнірах за "Динамо", забивши 6 голів і зробив 2 результативні передачі.

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      Теги: Спорт Динамо Футбол
      Джерело: 24 Канал
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