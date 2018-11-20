Хаві мені сказав: "якщо я провалюсь в парі матчів, вболівальники мене знищать", – Чигринський

Українець Дмитро Чигринський розповів, чому свого часу не зміг закріпитися у каталонській "Барселоні".

Про це захисник грецького АЕКа розповів у документальному фільмі Take the Ball, Pass the Ball, передає Xsport.

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"Я змарнував свій шанс. Я дуже хотів грати й тому іноді намагався відразу показати все, на що здатний. Іноді це було проти мене.

Хаві мені якось сказав: "Я тут з дитинства, але якщо я провалюсь в парі матчів, вболівальники мене знищать". Тоді я думав, що він жартує, але це був не жарт", - згадав Чигринський.

Нагадаємо, що Дмитро виступав за "Барселону" в сезоні 2009/10, зігравши тільки 12 матчів.