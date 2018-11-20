Хаві мені сказав: "якщо я провалюсь в парі матчів, вболівальники мене знищать", – Чигринський
Українець Дмитро Чигринський розповів, чому свого часу не зміг закріпитися у каталонській "Барселоні".
Про це захисник грецького АЕКа розповів у документальному фільмі Take the Ball, Pass the Ball, передає Xsport.
Читайте також: Українець Чигринський вперше за 6 років зіграв у Лізі чемпіонів
"Я змарнував свій шанс. Я дуже хотів грати й тому іноді намагався відразу показати все, на що здатний. Іноді це було проти мене.
Хаві мені якось сказав: "Я тут з дитинства, але якщо я провалюсь в парі матчів, вболівальники мене знищать". Тоді я думав, що він жартує, але це був не жарт", - згадав Чигринський.
Нагадаємо, що Дмитро виступав за "Барселону" в сезоні 2009/10, зігравши тільки 12 матчів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес13 травня , 06:44
Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"1 липня 2010 , 18:17
Хіршер відсвяткував першу перемогу в новому сезоні17 листопада 2013 , 19:17
"Валенсія" хоче орендувати Варгаса13 січня 2014 , 21:16
Суд розірвав угоду Курченка щодо купівлі стадіону "Металіст"17 вересня 2014 , 11:21