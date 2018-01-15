Хай буде з тобою сила: що подарувати справжньому фанату "Зоряних воєн"

Якщо ви давно хотіли придбати щось із тематикою "Зоряних воєн", але не знали, де в Україні таке виготовляють і продають та за скільки – розказуємо і показуємо.

Восьма частина найвідомішої у світі космічної саги "Зоряні війни: Останні джедаї" вийшла в прокат 14 грудня. Поки прихильники фантастики повертаються до кінотеатрів, щоб ще раз подивитися стрічку, українські майстри не стоять осторонь. Фанати "Зоряних війн" запросто можуть придбати тематичні сувеніри й практичні речі з улюбленими персонажами фільму, виготовлені нашими майстрами, прямо в Україні. Експерти сервісу Crafta.ua допомогли підготувати підбірку найцікавіших авторських виробів. Всі нижче представлені товари, зауважують у Crafta.ua – авторські, виготовлені вручну або на невеличкому особистому виробництві.

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Світильники

Настінні та настільні, стилізовані під роботів, джедаїв, або у вигляді портрету Дарта Вейдера. А для прихильників сучасного дизайну майстри підготували тривимірний світильник з роботом R2D2 чи з тим самим незмінним Вейдером. Мінімальна вартість виробу – 500 грн.

Настінні годинники

Великий циферблат настінного годинника – чудовий простір для розміщення персонажів і символіки кіносаги. Майстри, які створюють годинники з дерева або вінілових платівок, саме так і вважають. І з ними складно не погодитись: рельєфні та намальовані портрети героїв чи відомих об’єктів виглядають справді цікаво. За годинник з Зіркою смерті, штурмовиками, роботом, Дартом Вейдером (куди без нього?) доведеться заплатити від 400 грн.

Блокноти з гравіюванням

Мода на крафтові блокноти в дерев’яній обкладинці не оминула прихильників фантастичної саги. Метод лазерного гравіювання дає змогу наносити на обкладинки будь-які написи та малюнки. Блокнот з символікою STAR WARS коштує від 150 грн за виріб.

Обкладинки на паспорт

Це – чи не найпопулярніша серія авторських виробів на тему "Зоряних воєн". Найцікавіші варіанти - з авторськими артами на тему персонажів фільму. Шаржовані або героїчні, у звичайних чи оригінальних образах – такі герої 100% прикрасять офіційний документ. Вартість аксесуару – від 130 грн.

Футболки та світшоти

Ще одна серія виробів з величезним вибором варіантів. Як і з обкладинками, автори розробили для них багато авторських зображень улюблених героїв в різноманітних образах. Найпопулярніші персонажі – Дарт Вейдер та Йода. Героїка, гумор, креатив – вибір на будь-який смак. Вартість футболки – від 324 грн.

Дошки для нарізання продуктів

А це вже можливість самому відчути себе зоряним воїном, взяти до рук світловий меч (чи просто кухонний ніж) та розправитися з усім, що буде покладено на дошку: від хлібини до жмута зелені. Дошка з гравійованим зображенням персонажу чи тематичним написом коштує від 320 грн.

В’язані шкарпетки

Всі, хто полюбляють теплі в’язані аксесуари, можуть поєднати комфорт з естетичним задоволенням. Шкарпетки з Дартом Вейдером вже стали одним із найпопулярніших подарунків для чоловіків. Ціна – від 250 грн за пару.

Листівки

Авторські тематичні малюнки та якісний фотодрук – так створюють цікаві листівки на тему "Зоряних війн". Заплативши від 15 грн за один виріб, можна порадувати прихильника кіносаги, особливо якщо доповнити подарунок відповідним тематичним побажанням.

Подушки

Авторські подушки з натуральних матеріалів та із унікальними зображеннями прикрасять кімнату прихильника жанру. До того ж, кожна подушка від українських майстрів унікальна, на відміну від масс-маркету з Китаю. Вартість – від 280 грн.

Брелоки

Всього за 70 грн можна отримати авторський брелок з дерева чи натуральної шкіри, стилізований під "Зоряні війни". Це може бути загальновідомий символ чи зображення одного з персонажів.

І хай буде з вами сила.