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      "Хай це стане реальністю": як Європа бачить боротьбу з корупцією в Україні

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      Україна має посилити боротьбу з корупцією, – Могеріні
      Україна має посилити боротьбу з корупцією, – Могеріні / Фото з відкритих джерел

      Із 2014 року Європейський Союз інвестував в Україну більше, ніж в будь-яку країну у світі, – дипломати наполягають на продовженні реформ. Боротьба з корупцією залишається серйозним викликом для Києва.

      Про це заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні, пише "Інтерфакс".

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      Могеріні зазначила, що за останні п'ять років, попри надзвичайно складні умови, Україна здійснила низку дуже важливих реформ. Однак, за її словами, для України досі існують численні проблеми.

      Так, серйозним викликом для Києва залишається боротьба з корупцією. У Брюсселі чекають, "щоб антикорупційний суд став реальністю". За словами Могеріні, органи боротьби проти корупції та прокурори повинні бути незалежними та не зазнавати політичного тиску.

      Серйозне занепокоєння ЄС викликають атаки проти громадянського суспільства і журналістів в Україні. Окрім того, необхідною є активна робота із захисту прав національних меншин.

      Могеріні наголошує, що угода про асоціацію між Євросоюзом та Україною - "найбільш амбітна, яку коли-небудь розробляв Європейський Союз з будь-якою країною-партнером".

      І з 2014 року Європейський Союз інвестував в Україну більше, ніж в будь-яку країну у світі. Це – найістотніший пакет допомоги в нашій історії,
      – зазначила Могеріні.

      Окрім того, представниця ЄС наголосила на необхідності зусиль у боротьбі проти шахрайства в банківському секторі.

      До слова, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток. Проте вже відомо, що уряд оскаржить поновлення Насірова на посаді. 

      Нагадаємо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      Що таке Антикорупційний суд?Вищий антикорупційний суд розглядатиме справи проти топ-корупціонерів, підслідні НАБУ. Зокрема, йдеться про злочини щодо нецільового використання бюджетних коштів, зловживання владою чи впливом, незаконне збагачення, хабарництво. Антикорупційний суд повинен замкнути ланцюг антикорупційних органів в Україні, до яких входять також Національне антикорупційне бюро, яке розслідує справи, пов'язані з корупцією та Спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка здійснює нагляд за такими розслідуваннями та здійснює обвинувачення в суді.

      Теги: Новини політики Антикорупційний суд Корупція Євросоюз Федеріка Могеріні
      Джерело: 24 Канал
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