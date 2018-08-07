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Хайден Панеттьєрі закрутила роман з актором після розставання з Кличком: фото

2461 Читать новость на русском
Хайден Панеттьєрі
Хайден Панеттьєрі / GettyImages

Напередодні ЗМІ повідомляли, що акторка Хайден Панеттьєрі, яка тривалий час була у стосунках з українським боксером Володимиром Кличком, сходила на побачення з таємничим брюнетом. Пара вийшла з ресторану тримаючись за руки та щасливо усміхаючись.

Як стало відомо, новим обранцем екс-коханої Кличка став 28-річний Брайан Хікерсон, який лише розпочинає акторську кар'єру. Про це повідомляє видання US Weekly.

Читайте також: Історія кохання Володимира Кличка і Хайден Панеттьєрі

"Він з Південної Кароліни і переїхав в Лос-Анджелес, щоб займатися нерухомістю та акторською кар'єрою. Він тільки почав відвідувати кастинги і зараз намагається пробитися в цій індустрії. Брайан був поруч з Хайден після її розлучення з Володимиром Кличком, а зустрічатися вони почали місяць тому", – йдеться у джерелі.

хайден панеттьєрі
Хайден Панеттьєрі і Брайан Хікерсон

Що відомо про стосунки Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі?
Стосунки Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі були досить непростими. Вперше чутки про їх роман з'явились у 2010 році, коли акторка прийшла підтримати коханого на бій з Семюелем Пітером. За рік пара розірвала стосунки, а вже у 2013 році у ЗМІ подейкували, що Володимир Кличко зробив пропозицію вийти заміж Хайден Панеттьєрі. В розпал Революції Гідності пара навіть відвідала Київ, підтвердивши чутки про заручини.

Вже у 2014 році Хайден народила доньку, яку назвали Кайєю. Друге ім'я дівчинки – Євдокія (так було звати бабусю боксера).

Теги: LifeStyle Зіркові романи Зіркові розлучення Кіно Хайден Панеттьєрі Володимир Кличко
Джерело: 24 Канал
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