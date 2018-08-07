Хайден Панеттьєрі закрутила роман з актором після розставання з Кличком: фото

Напередодні ЗМІ повідомляли, що акторка Хайден Панеттьєрі, яка тривалий час була у стосунках з українським боксером Володимиром Кличком, сходила на побачення з таємничим брюнетом. Пара вийшла з ресторану тримаючись за руки та щасливо усміхаючись.

Як стало відомо, новим обранцем екс-коханої Кличка став 28-річний Брайан Хікерсон, який лише розпочинає акторську кар'єру. Про це повідомляє видання US Weekly.

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"Він з Південної Кароліни і переїхав в Лос-Анджелес, щоб займатися нерухомістю та акторською кар'єрою. Він тільки почав відвідувати кастинги і зараз намагається пробитися в цій індустрії. Брайан був поруч з Хайден після її розлучення з Володимиром Кличком, а зустрічатися вони почали місяць тому", – йдеться у джерелі.



Хайден Панеттьєрі і Брайан Хікерсон

Що відомо про стосунки Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі?

Стосунки Володимира Кличка та Хайден Панеттьєрі були досить непростими. Вперше чутки про їх роман з'явились у 2010 році, коли акторка прийшла підтримати коханого на бій з Семюелем Пітером. За рік пара розірвала стосунки, а вже у 2013 році у ЗМІ подейкували, що Володимир Кличко зробив пропозицію вийти заміж Хайден Панеттьєрі. В розпал Революції Гідності пара навіть відвідала Київ, підтвердивши чутки про заручини.



Вже у 2014 році Хайден народила доньку, яку назвали Кайєю. Друге ім'я дівчинки – Євдокія (так було звати бабусю боксера).