Хайді Клум одягнула піджак поверх голого тіла: спокусливі кадри з нового фотосету

44-річна німецька супермодель Хайді Клум стала героїнею нового глянцевого видання Harper's Bazaar Germany. Зірка приміряла декілька образів, серед них були навіть досить відверті.

У фотосеті для видання зірка позувала в природних образах, з натуральним макіяжем і на деяких кадрах навіть з'явилася топлес. Можна побачити, що зірка перебуває у чудовій формі, демонструючи струнке тіло і пружні груди.

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Обкладинку глянцю Хайлі прикрасила у ніжному образі, – довгій білій сукні з відкритими плечима. Автором фотосету став Реган Кемерон.

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum) 8 Січ 2018 р. о 12:23 PST