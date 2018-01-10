Хайді Клум одягнула піджак поверх голого тіла: спокусливі кадри з нового фотосету
23:15, 10 січня 1632
44-річна німецька супермодель Хайді Клум стала героїнею нового глянцевого видання Harper's Bazaar Germany. Зірка приміряла декілька образів, серед них були навіть досить відверті.
У фотосеті для видання зірка позувала в природних образах, з натуральним макіяжем і на деяких кадрах навіть з'явилася топлес. Можна побачити, що зірка перебуває у чудовій формі, демонструючи струнке тіло і пружні груди.
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Обкладинку глянцю Хайлі прикрасила у ніжному образі, – довгій білій сукні з відкритими плечима. Автором фотосету став Реган Кемерон.
Джерело: 24 Канал
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