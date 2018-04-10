Хайді Клум посвітила грудьми на відпочинку з молодим бойфрендом: фото 18+
Роман 44-річної сумермодель Хайді Клум і 28-річного гітарист групи Tokio Hotel Тома Каулітца тільки недавно почався, але розвивається дуже стрімко.
Днями Хайді та Том полетіли відпочивати в Мексику, де ї підловили папараці, пише Daily Mail.
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На приватній віллі в Кабо-Сан-Лукаса пара цілувалася та обіймалася, зокрема, Хайді почувалася дуже вільно і була топлес.
Хайді Клум та Томас Каулітц
Про стосунки Каулітц і Клум заговорили у березні, коли вони повечеряли разом в Нью-Йорку. А згодом їх підловили за пристрасним поцілунком.
Джерело: 24 Канал
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