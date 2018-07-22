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Хайді Клум повністю оголилась перед камерою: фото 18+

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Хайді Клум в купальнику
Хайді Клум в купальнику / Фото з вільних джерел

Німецька топ-модель Хайді Клум похизувалась стрункою фігурою в гарячому фото. Зірка зробила селфі без одягу.

У 45 років Хайді Клум може похизуватись ідеальною фігурою та апетитними формами. На зло всім хейтерам, які критикують зірку за пікантні фото, вона продовжує брати участь у звабливих фотосесіях та демонструвати красу свого тіла в провокативних образах. Так модель прагне довести свої слова, що жінка прекрасна в будь-якому віці та після 40 років не повинна приховувати своє тіло за мішковинним вбранням, бо досі залишається сексуальною та привабливою.

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Варто зазначити, що це Хайді Клум яскраво довела: вона позувала перед дзеркалом абсолютно оголеною. Її розкішні форми прикривало довге хвилясте волосся та білосніжний рушник, який ледь виднівся на знімку. Хайді Клум позувала без макіяжу, від чого виглядала не менш привабливо. 

 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

Окрім цього, Хайді Клум показала пружні сідниці з реклами її купальників. Модель у брендовому вбранні виглядала дуже звабливо. 

 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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