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Хайді Клум пояснила, чому дозволяє своїм неповнолітнім дочкам носити підбори: фото

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Хайді Клум
Хайді Клум / Фото з відкритих джерел

45-річна знаменита німецька модель Хайді Клум зізналася, що її часто критикують за те, що її дочки носять високі підбори. Зокрема, Хайлі пояснила, що таке "приниження мам" (mommy shaming) для неї: жінка ледь не кожного дня стикається з критикою через нібито неправильне виховання дітей.

Про це Хайді розповіла в інтерв'ю виданню ELLE, як виховує своїх дітей.

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Люди дуже засмучуються, особливо в Німеччині, коли бачать моїх дочок у взутті на високих підборах. Коли ми йдемо в ресторан, їм так подобається одягатися. Що такого в тому, що вони пройдуть 20 кроків на підборах від машини до ресторану? Поки вони добре себе ведуть і старанно вчаться, вони можуть носити абсолютно все,
– заявила супермодель.


Хайді з донькою Хелен


​Хайді з доньками Лу і Хелен


Хайді Клум з дітьми


Хайді Клум з дітьми

Нагадаємо, раніше з 2005 по 2012 рік Гайді була заміжня за музиканта Seal, від якого народила трьох дітей: 12-річного Генрі, 11-річного Йохана і восьмирічну Лу. Також Хайді виховує 14-річну Хелен, біологічним батьком якої є екс-коханий Клум Флавіо Бріаторе, проте в 2009 році Сил офіційно її удочерив.

Після цього в моделі було багато романів і в 2018 році у неї зав’язався роман з 28-річним Томом Кауліцем.

Теги: LifeStyle Мода Діти і неповнолітні Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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