Хайді Клум провела декілька днів з бойфрендом та донькою у Нью-Йорку: фото

Хоч 45-річна німецька модель Хайді Клум не приховує свого роману з музикантом Томом Кауліцем, який молодший від неї на 16 років, однак на сімейній прогулянці їх помітили чи не вперше.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Журналістам вдалось зафіксувати модель, її 8-річну доньку від співака Seal і музиканта Тома на вулицях Нью-Йорка. Хоч папараці підмітили, що на сімейну пару вони зовсім не схожі, але виглядали вони досить романтично.

Читайте також: Хайді Клум з молодим бойфрендом влаштували відпочинок у Діснейленді: фото

Для виходу в місто зірка обрала легкий короткий сарафан сірого кольору і чорні сандалі, в той час як Том одягнув чорні штани з майкою та поверх приміряв світлу сорочку. На голову він одягнув бейсболку і сонцезахисні окуляри.

Декількома днями раніше, 3 і 2 липня, пара також бігала по справах, демонструючи чергові буденні образи. Закохані багато обіймались та привселюдно обмінювались поцілунками.

Читайте також: В 44-річної Хайді Клум з’явився молодий бофрейнд з гурту Tokio Hotel, – ЗМІ

Після проведених днів разом, 6 липня Хайді провела доньку на літак, зустрівшись зі своїм колишнім чоловіком та батьком доньки Seal. На прощання Хайді поцілувала виконавця, демонструючи хороші стосунки з батьком спільної дитини.



Хайді Клум передала доньку колишньому чоловіку Seal

Нагадаємо, раніше з 2005 по 2012 рік Гайді була заміжня за музиканта Seal, від якого народила трьох дітей. У жінки також є ще найстарша донька від колишнього нареченого Флавіо Бріаторе, яку вдочерив Seal. Після цього в моделі було багато романів і в 2018 році у неї зав’язався роман з 28-річним Томом Кауліцем.