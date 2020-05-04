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101-річна американка подолала COVID-19, переживши другу пандемію за своє життя: вражаюча історія

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Анджеліна Фрідман
Анджеліна Фрідман / North Westchester restorative therapy and nursing center

101-річна американка Анджеліна Фрідман пережила рак, викидні, внутрішні кровотечі, сепсис і тепер не одну, а вже дві пандемії.

Через 100 років, переживши пандемію іспанського грипу 1918 року, 101-річна жінка просто перемогла і COVID-19, повідомляє CNN.

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Адміністратор у будинку для людей літнього віку, де перебуває Фрідман, розповіла, що жінка живе далі так, ніби нічого і не сталося.

Донька Фрідман, Джоанна Мерола, зазначила, що її мати пережила і рак.

"У неї з моїм татом був рак одночасно. Вона вижила. Він цього не зробив", – сказала вона.

Відомо, що Анджеліна Сайлес (нині Фрідман) народилася 1918 року на кораблі, який перевозив іммігрантів з Італії до Нью-Йорка. А це було в розпал пандемії іспанки 1918 року. ЗМІ пишуть, що це диво – дитина змогла перехворіти на грип і вижити. Її мати померла, народжуючи, а дві сестри Фрідман допомогли їй вижити, поки вони не з'єдналися зі своїм батьком у Нью-Йорку, де вони жили в Брукліні.

Фрідман – остання, хто вижила з 11 дітей.

Вона не людина. У неї є надлюдська ДНК,
– сказала донька Фрідман.

За словами Мероли, підхопивши коронавірус, її мати ізолювалася та декілька тижнів боролася з хворобою, що зрештою їй і вдалося зробити.

фрідман 101 рік
Фрідман змогла подолати дві пандемії / фото North Westchester restorative therapy and nursing center

фрідман 101 рік
 Сьогодні жінці вже 101 рік / фото North Westchester restorative therapy and nursing center

Автор: Катерина Козачинська
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Здорове життя Новини США Новини Здоров'я
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