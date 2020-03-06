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101-річний китаєць за тиждень вилікувався від коронавірусу

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101-річний китаєць за тиждень вилікувався від коронавірусу / DailyMail

101-річний житель китайського міста Ухань, де спалахнула коронавірусна інфекція, зміг за тиждень одужати від Covid-19.

За інформацією DailyMail, пенсіонера вже виписали з лікарні. Відомо, що про зараження коронавірусом він дізнався одразу після відзначення свого дня народження.

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Медики зазначили, що під час хвороби чоловік часто говорив про свою 92-річну дружину.

Він сказав, що йому потрібно швидше одужати, щоб він міг повернутися додому та піклуватися про неї,
– пригадав лікар Лі Лай.

Коли пенсіонера виписували він мав дуже енергійний вигляд. 

101-річний пенсіонер вилікувався від коронавірусу: відео

Що відомо про коронавірус: коротко

  • Станом на 5 березня від вірусної пневмонії захворіли понад 95 тисяч людей, більшість із них – у Китаї. Померли від хвороби понад 3 200 людей, одужали – понад 50 000 осіб.
  • Епіцентром спалаху коронавірусу в Європі стала Італії. Там зафіксували понад 3 000 випадків зараження. Також вірус зареєстрували в Білорусі, Польщі, Австрії, Румунії та Чехії.
  • Станом на 3 березня в Україні зафіксували перший випадок коронавірусу Covid-19.
  • Після Китаю найвищий показник інфікування коронавірусом у Південній Кореї – кількість хворих на коронавірус Covid-2019 перевищила 6 тисяч осіб.

коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Юлія Гілей
Теги: Китай Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування
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