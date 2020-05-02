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106-річна француженка, яка пережила "іспанку", одужала від коронавірусу: фото

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106-річна одужала від коронавірусу
106-річна одужала від коронавірусу / leparisien.fr

Француженці Елен Лефер нещодавно виповнилось 106 років. Жінка пережила пандемію іспанського грипу, коли їй було 5 років. Тепер мешканка Франції подолала COVID-19.

Елен Лефер діагностували коронавірус 15 квітня у будинку престарілих, повідомляє Parisien.

На жаль Від коронавірусу померла 108-річна жителька Британії: жінка пережила пандемію "іспанки"

У жінки була висока температура і сильна слабкість. Наразі Лефер перебуває у здоровому глузді і добре себе почуває.

коронавірус пенсіонерка одужала 106 років
Елен почуває себе добре / Фото Parisien

Що відомо про Елен Лефер?Елен Лефер народилася за кілька днів до початку Першої світової війни. Дівчинка у 5 років пережила пандемію "іспанки". Під час Другої світової війни вона разом з її матір'ю пішки покинула окуповану зону Франції.

Зауважимо, що "іспанка" – наймасштабніша пандемія грипу, якою заразилися щонайменше 500 мільйонів людей. На той час це чверть населення планети. Від хвороби померли 50 мільйонів осіб, а за деякими підрахунками Іспанка вбила 100 мільйонів людей.

Про найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки — читайте у матеріалі 24 каналу.

Що відомо про коронавірус у Франції

  • Станом на 2 травня вже понад 130 тисяч підтверджених випадків COVID-19, кількість померлих перевищує 24 тисячі.
  • Уряд Франції готується продовжити надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я після 24 травня ще на два місяці.
  • Карантин діє з 17 березня: людям заборонили виходити з дому, хіба на роботу, у магазини за товарами першої необхідності чи щоб піти до лікарні.
  • Штраф за порушення – 135 євро.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Медицина Коронавірус COVID-19 Новини Франції Лікування Здоров'я
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