106-річна француженка, яка пережила "іспанку", одужала від коронавірусу: фото
Француженці Елен Лефер нещодавно виповнилось 106 років. Жінка пережила пандемію іспанського грипу, коли їй було 5 років. Тепер мешканка Франції подолала COVID-19.
Елен Лефер діагностували коронавірус 15 квітня у будинку престарілих, повідомляє Parisien.
На жаль Від коронавірусу померла 108-річна жителька Британії: жінка пережила пандемію "іспанки"
У жінки була висока температура і сильна слабкість. Наразі Лефер перебуває у здоровому глузді і добре себе почуває.
Елен почуває себе добре / Фото Parisien
Що відомо про Елен Лефер?Елен Лефер народилася за кілька днів до початку Першої світової війни. Дівчинка у 5 років пережила пандемію "іспанки". Під час Другої світової війни вона разом з її матір'ю пішки покинула окуповану зону Франції.
Зауважимо, що "іспанка" – наймасштабніша пандемія грипу, якою заразилися щонайменше 500 мільйонів людей. На той час це чверть населення планети. Від хвороби померли 50 мільйонів осіб, а за деякими підрахунками Іспанка вбила 100 мільйонів людей.
Про найнебезпечніші пандемії, які пережило людство: як з ними боролися і які були наслідки — читайте у матеріалі 24 каналу.
Що відомо про коронавірус у Франції
- Станом на 2 травня вже понад 130 тисяч підтверджених випадків COVID-19, кількість померлих перевищує 24 тисячі.
- Уряд Франції готується продовжити надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я після 24 травня ще на два місяці.
- Карантин діє з 17 березня: людям заборонили виходити з дому, хіба на роботу, у магазини за товарами першої необхідності чи щоб піти до лікарні.
- Штраф за порушення – 135 євро.