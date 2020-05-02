106-річна француженка, яка пережила "іспанку", одужала від коронавірусу: фото

Француженці Елен Лефер нещодавно виповнилось 106 років. Жінка пережила пандемію іспанського грипу, коли їй було 5 років. Тепер мешканка Франції подолала COVID-19.

Елен Лефер діагностували коронавірус 15 квітня у будинку престарілих, повідомляє Parisien.

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У жінки була висока температура і сильна слабкість. Наразі Лефер перебуває у здоровому глузді і добре себе почуває.



Елен почуває себе добре / Фото Parisien

Що відомо про Елен Лефер?Елен Лефер народилася за кілька днів до початку Першої світової війни. Дівчинка у 5 років пережила пандемію "іспанки". Під час Другої світової війни вона разом з її матір'ю пішки покинула окуповану зону Франції.

Зауважимо, що "іспанка" – наймасштабніша пандемія грипу, якою заразилися щонайменше 500 мільйонів людей. На той час це чверть населення планети. Від хвороби померли 50 мільйонів осіб, а за деякими підрахунками Іспанка вбила 100 мільйонів людей.

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