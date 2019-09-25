10 помилок під час користування презервативами

Чому презерватив важливо вчасно знімати після сексу і для чого натискати на кінчик презервативу до сексу.

Здавалось би, що може бути складного в користуванні презервативом. Але, є кілька важливих моментів, не знаючи які, можна допуститись помилок.

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Вважаєте, що презерватив – найкращий метод контрацепції

Не зважаючи на доступність інформації щодо методів контрацепції, міф полягає в тому, що презерватив забезпечує 100% захист від небажаної вагітності. Насправді, презервативи надійний захист, але не стовідсотковий.

Що стосується інфекцій, які передаються статевим шляхом, презерватив теж не може гарантувати захист від усіх захворювань. Деякі віруси – наприклад, герпес – передаються не через виділення, а від контакту шкіри зі шкірою. Тому, так важливо проходити обстеження, навіть якщо у вас захищений секс.

Ви зберігаєте презерватив в гаманці

Якщо ви зберігаєте презерватив в гаманці – викиньте його. Такий спосіб зберігання презервативу може призвести до того, що його властивості будуть порушені.

Одягаєте його навиворіт

Не зважаючи на те, що ризик помилитись високий, у презервативів дійсно є "правильна" сторона. Якщо він не одягається як слід, ймовірно, ви переплутали сторону.



Якщо ви не можете одягнути презерватив, спробуйте одягнути його іншою стороною

Ви забули прищемити кінчик

Маленький кінчик у верхній частині презервативу існує там не просто так. Якщо ви затиснете і не випустите повітря, то після того, як чоловік еякулює, тиск може викликати протікання з боків.

Ви одягаєте два презервативи відразу

Більше – не означає краще. Тертя двох презервативів лише збільшує шанси того, що вони порвуться.

Не змінюєте презервативи за необхідності

Якщо ви змінюєте види сексу під час одного статевого акту, треба змінювати і презервативи. Це необхідно для того, аби не переносити мікроби з кишківника в піхву.

Ви не використовуєте достатньо змазки

Інколи, якщо виникає надто велике тертя або ви часто змінюєте позиції, є ймовірність, що презерватив може порватись. Хоч більшість з них вже змазані, додаткова змазка може допомогти уникнути цієї проблеми.

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Лубкриканти повинні бути якісними

Використовуєте не той вид змазки

Не використовуйте лубриканти на масляній основі для латексних презервативів. Все тому, що масло може зруйнувати латекс. Краще вибирати варіанти на водній чи силіконовій основі.

Ви не використовуєте презерватив під час орального сексу

Якщо мова не про вашого постійного партнера, то не варто забувати також і про контрацепцію під час орального сексу. Завагітніти так не вийде, а ось заразитись захворюваннями, що передаються статевим шляхом, – цілком.

Ви не знімаєте презерватив відразу після сексу

Багато хто любить лежати, обійматися чи продовжити пестощі після сексу. Однак, перше, що варто зробити – зняти презерватив. Коли ерекція пройде, є ризик, що презерватив просто впаде разом з усім вмістом.

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