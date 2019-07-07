10 головних правил прелюдії, які покращать ваш секс

Прелюдія – це вступ, тобто перший період статевого акту, спрямований на поступове збільшення збудження обох партнерів.

10 золотих правила сексуальної прелюдії склала сексолог

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1. Скажіть "ні" швидкості. Ви ж не смажите млинці на холодній сковорідці або в -20, після запуску двигуна, не починаєте руху автомобіля відразу. Теж стосується і сексу.

2. Ніколи не починайте зі статевих органів. Початок ласк зі статевих органів у жінки може викликати навіть больові відчуття.

3. Починайте період статевих ласк ще поза ліжком – погляд, поцілунок, дотик. І жінка/чоловік заздалегідь буде розуміти ваш настрій.

4. Починайте ласки з периферичних зон, це наганяє збудження. А ви знали, що навіть потилиця є ерогенною зоною?

5. Жінка збуджується довше. Тому щоб домогтися одночасного оргазму, вона повинна бути досить збуджена до моменту введення статевого члена в піхву. Обопільний оргазм визначає не скільки період фрикцій, скільки рівень збудження до їхнього початку.

6. Готовність до статевого акту визначається зволоженням статевих шляхів. Не починайте ласки статевих органів жінки, якщо немає зволоження.



Жінки довше збуджуються

7. Не використовуйте слину для зволоження. Волого – не означає готово. Змазка повинна з'явитися від збудження.

8. У разі необхідності використовуйте лубрикант.

9. Не забувайте про статеві органи, навіть якщо жінка готова до проникнення статевого члена. Це підсилить збудження.

10. В середньому, час прелюдії, достатню для досягнення відповідного рівня збудження –15 хвилин.

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