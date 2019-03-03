10 міфів про зір, у які не потрібно вірити

Часто в дитинстві нам казали – не сиди близько до телевізора та їж моркву і тоді зір буде гострим. Та чи справді ці поради впливають на орган зору?

Офтальмолог Людмила Панюшкіна розвіяла 10 найпопулярніших міфів про зір. Читайте також: До яких проблем з зором може призвести куріння 1. Окуляри псують зір. Щойно ви почнете носити окуляри – зір погіршиться.

Окуляри не псують зір 2. З віком зір "мінус" перетворюється на "плюс". 3. Хворим на глаукому можна розширювати зіниці, мити підлогу і ходити в кіно. 4. Лазерну корекцію зору можна робити тільки після пологів. 5. Зупинити прогресування короткозорості можна за допомогою апаратного лікування, гімнастики для ока, голковколювання, тощо. 6. Телевізор псує зір. via GIPHY 7. Якщо болять очі, треба перевірити внутрішньоочний тиск. 8. Народжувати з короткозорістю високим ступенем самостійно не можна. 9. Причина рецидивуючого халазіону – проблеми з шлунково-кишкового тракту, дисбактеріоз, глисти, тощо. Халазіон – що це? Це щільне утворення округлої форми в області краю повіки, тобто виникає набряк повіки. Воно виникає через хронічний запальний процес мейбомієвої залози. 10. Для профілактики проблем із зором необхідно приймати вітаміни, їсти чорницю, моркву, тощо. View this post on Instagram A post shared by ОФТАЛЬМОЛОГ Панюшкина Людмила (@panyushkina_doctor) on Aug 3, 2017 at 2:12am PDT Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.