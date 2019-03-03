10 міфів про зір, у які не потрібно вірити

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10 міфів про зір, у які не потрібно вірити
10 міфів про зір, у які не потрібно вірити / pharmacytimes.com

Часто в дитинстві нам казали – не сиди близько до телевізора та їж моркву і тоді зір буде гострим. Та чи справді ці поради впливають на орган зору?

Офтальмолог Людмила Панюшкіна розвіяла 10 найпопулярніших міфів про зір.

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1. Окуляри псують зір. Щойно ви почнете носити окуляри – зір погіршиться.

Окуляри не псують зір
Окуляри не псують зір

2. З віком зір "мінус" перетворюється на "плюс".

3. Хворим на глаукому можна розширювати зіниці, мити підлогу і ходити в кіно.

4. Лазерну корекцію зору можна робити тільки після пологів.

5. Зупинити прогресування короткозорості можна за допомогою апаратного лікування, гімнастики для ока, голковколювання, тощо.

6. Телевізор псує зір.

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7. Якщо болять очі, треба перевірити внутрішньоочний тиск.

8. Народжувати з короткозорістю високим ступенем самостійно не можна.

9. Причина рецидивуючого халазіону – проблеми з шлунково-кишкового тракту, дисбактеріоз, глисти, тощо.

 
Халазіон – що це?

Це щільне утворення округлої форми в області краю повіки, тобто виникає набряк повіки. Воно виникає через хронічний запальний процес мейбомієвої залози.

10. Для профілактики проблем із зором необхідно приймати вітаміни, їсти чорницю, моркву, тощо.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Здоров’я очей
Джерело: 24 Канал
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