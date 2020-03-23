10 найбрудніших місць та речей у квартирі, про які ви могли і не здогадуватись

Під час пандемії коронавірусу Covid-2019 важливо пам'ятати не тільки про власну гігієну, але про чистоту в домі. Існує кілька "гарячих" місць та предметів побуту, де завжди збирається бруд та розмножуються бактерії.

Традиційно вважається, що найбруднішим місцем будь-якої квартири є унітаз, в якому на одному квадратному сантиметрі мешкає 2 500 бактерій. Однак справжня загроза прихована в більш прозаїчних місцях, пише Lifehacker.

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Клавіатура

На клавіатурі в межах одного квадратного сантиметра живе понад 500 тисяч бактерій. Оскільки мало хто замислюється про миття рук перед тим, як сісти за комп'ютер чи ноутбук.

А це не завадило б. Адже завдяки брудним рукам на клавіатурі осідає щільним шаром ті бактерії, які ми збирали протягом дня на вулиці. Окрім того, клавіатура припадає пилом. А ще на ній обов’язково знайдуться крихти чи залишки їжі.

От і виходить в результаті – ідеальний інкубатор хвороботворних мікробів.

Що варто робити: звісно, необхідно щоразу мити руки перед тим, як приступати до роботи з комп’ютером. А раз на тиждень проводити генеральне прибирання клавіатури: видувати сміття та пил, протирати мильним розчином. Якщо клавіатурою ви користується не одні, то такі процедури варто проводити частіше.

Мобільний телефон

Ви тільки уявіть собі, де встигає побувати ваш телефон за цілий день: в кишені, де лежать гроші, на робочому столі, де ви забули протерти пилюку, в кишені рюкзака чи сумочки поруч із ключами, картками тощо. До екрана смартфону ми торкаємось брудними руками після метро чи розрахунку у магазині. Отже, лише за один день телефон переносить на собі масу мікробів.

Що варто робити: раз та тиждень потрібно робити повну дезінфекцію телефону. Якомога частіше протирайте телефон спеціальними очисними серветками. А також виділять для нього спеціальну кишеню чи місце в сумці чи рюкзаку, щоб він якомога менше контактував з іншими предметами.

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Дренажний отвір в раковині

Це місце – прекрасне середовище для розмноження бактерій. Проте про нього ми згадуємо лише у двох випадках: коли злив забивається або коли з’являється неприємний запах. Але ж мікроби там живуть постійно і розмножуються вони теж постійно.



Дренажний отвір – бактерій джерело / unsplash.com

Що варто робити: спеціальний розчин на основі білого оцту чи соди залийте в дренажний отвір на пів години. Таку процедуру варто проводити щотижня, або якщо є можливість – то й частіше. Після такого очищенні потрібно промити дренаж струменем гарячої води. Не варто забувати й про чистоту на кухню: міняйте часто губки, рушники, частіше мийте ручки холодильна, мікрохвильовки та кухонних шаф.

Зубна щітка

Ваша зубна щітка може стати справжнім оазисом для мікробів. Саме тут можуть розмножуватися понад 100 мільйонів бактерій, які небезпечні для вашого організму. Адже зубною щіткою ми користуємось щодня.



Тому варто частіше змінювати щітку /unsplash.com

Що варто робити: кожні три місяці змінюйте зубну щітку на нову. Зберігати щітку потрібно у вертикальному положенні. Також не завадить придбати ковпачок, щоб захистити зубну щітку від зовнішніх подразників. Періодично дезінфікуйте щітку: опустіть її на 30 секунд в ополіскувач для порожнини рота або на декілька хвилин в окріп.

Ключі

Наші ключі постійно падають на брудну поверхню у під’їзді чи ліфті, зберігаються у брудних кишенях і майже ніколи не чистяться. Саме тому з ключами ми приносимо в будинок масу заразних бактерій.



Ключі часто попадають в брудні місця, а потім вам у руки /unsplash.com

Що варто робити: після приходу додому – помийте руки та протріть ключі антисептичними серветками. Зберігайте ключі тільки в спеціально відведеному місці, щоб бактерії не розповсюджувались по всій квартирі.

Гаманець і гроші

На одній грошовій банкноті міститься в середньому 30 тисяч бактерій. А чим старіша купюра, тим більше бактерій на ній. Розраховуючись грошима, люди можуть обмінятися паличкою Коха, збудником туберкульозу чи менінгіту.

Що варто робити: після кожного контакту з грошима протирайте руки дезінфікуючим засобом. Зберігайте гроші в гаманці, а не в кишенях. Ваш гаманець теж потрібно періодично протирати антисептичними серветками.

Килими

Килим набагато небезпечніший, аніж унітаз. Бо на квадратному сантиметрі килима аж у 4 тисяч разів більше бактерій, аніж на такій же площі унітазу. Окрім бактерій, ворсиста поверхня килиму може містити ще й пилових кліщів та частинки відмерлої шкіри.



Килимки беруть на себе найбільший удар / unsplash.com

Що варто робити: килим потрібно регулярно чистити пилосмоком. Для видалення плям та пилу використовуйте спиртовий розчин або розчин соди.

Передпокій

Це одне із найнебезпечніших місць у квартирі чи будинку. Адже саме сюди потрапляють усі мікроби, які ви приносите з вулиці.

Що варто робити: постеліть спеціальний килимок, який буде вбирати бруд та вуличний пил. Роззувайтеся лише на ньому. Очищайте взуття одразу, як тільки прийшли додому, а не лишайте брудну пару черевиків на декілька днів, або до наступного використання. Щодня підлогу в передпокої потрібно протирати дезінфікуючим розчином.

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Занавіска у ванній

Вологе середовище сприяє активнішому розвитку бактерій. А занавіска для ванної – це ідеальне місце.



Ванна – вологе і тепле місце – ідеально для патогенів / unsplash.com

Що варто робити: фіранки з поліетилену краще замінити на вінілові – вони більш стійкіші до цвілі. Занавіски раз в місяць варто замочувати у солоній воді або у відбілювачі, який містить хлор. Окрім того, після кожного користування ванною – фіранку потрібно протирати насухо і частіше провітрювати ванну кімнату.

Посудомийна і пральна машини

Попри те, що обидва технічних кошти покликані підтримувати порядок і чистоту, самі вони є джерелом мікробів.



Багато бактерій і в посудомийній машині / unsplash.com

Що варто робити: кожні пів року очищуйте дверний ущільнювач посудомийної машини спеціальним засобом. Щоб не з'являлася цвіль, щодня протирайте насухо камеру, дверцята, ущільнювачі й фільтр грубого очищування.

Регулярно мийте нижню частину дверцят машини й простір між прокладками. Після використання залишайте посудомийну машину відкритою до повного висихання.

Для повного знезараження техніки потрібно хоча б раз на місяць ретельно промивати всі знімні деталі (фільтри, лоток для порошку, зливний шланг), а також дверні ущільнювачі.

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