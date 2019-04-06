10 несподіваних фактів про жіночу незайманість

З жіночою незайманістю пов’язано дуже багато міфів. Одне з найбільш поширених побоювань – це те, що перший статевий досвід буде супроводжуватися болем та кровотечею.

Акушер-гінеколог та дитячий гінеколог Євгенія Боднар розповіла про дівочу пліву.

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1. Дівоча пліва (гімен) – це складка слизової оболонки навколо входу в піхву. Це не плівка, не мембрана. Взагалі термін "дівоча пліва" некоректний, адже тоді здається, що це плівка-перегородка. Але це не так.

2. Дівоча пліва – це рудиментарні анатомічне утворення, розташоване навколо входу в піхву. Рудиментарні, тобто ті, які не виконуюють жодної функції.

3. Щодо форми, то помилково вважати, що вона лише кільцеподібна. Зустрічається також напівмісячна, торочкувата, ґратчаста та інші форми.

4. Гімен – це не сполучнотканинна перегородка в піхву, порушення цілісності якої супроводжується кровотечею.

5. Під час першого сексу у половини дівчат немає крові. Якщо ж говорити про традиції народів, де після першої шлюбної ночі демонструються простирадла з кривавими плямами, то такий тест дуже поганий.



Десять фактів про гімен

6. Гінеколог на прийомі не може за формою гімена визничати – незаймана дівчина перед ним на кріслі, чи ні. Якщо жінка заперечує досвід вагінальних контактів, лікар вірить на слово, пише в карті virgo ("цнотлива") і не проводить вагінальне дослідження.

7. Дівоча пліва досить еластична і розтягується, і, при повному розслабленні вона може залишатися непошкодженою навіть під час статевого акту.

8. Іноді цілісність гімена порушується в результаті травми статевих органів, не пов'язаних з сексуальним досвідом, а буває, що тільки під час пологів. Але частіше це відбувається саме під час першого вагінального сексу.

9. Питання про порушення статевої недоторканності має вирішуватися тільки судмедекспертом за запитом слідчих органів.

10. Через культурні особливості і нестачі інформації жінки інколи вимушені вдаватися до операції по зшивання країв дівочої пліви – гіменопластика. Це вони роблять для того, щоб перша шлюбна ніч пройшла добре.

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