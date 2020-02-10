10 ознак, що дитині потрібна допомога психолога

Відвідувати психолога – це не страшно та не соромно, а особливо, якщо це стосується щасливого майбутнього ваших дітей.

Про симптоми, під час яких необхідно піти з дитиною на консультацію до психолога, розповіла педіаторка Катерина Олесь.

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Коли варто звернутися по допомогу до фахівця

Якщо дитині 3–4 роки, то уявний друг – це звичайний процес. Втім, якщо їй більше ніж 7 років і ви помітили, що до неї "заходить у гості" такий друг, то необхідно звернути на це увагу.

Коли дитина їсть продукти лише певного кольору, форми або відчуває страх перед певною подачею їжі (наприклад, порізані овочі чи фрукти).

Якщо бувають неконтрольовані моменти агресії, наприклад, до тварин на вулиці, висловлювання бажання причинити біль чи підвищена цікавість до анатомії.

Коли у дитини є власні нав'язливі "ритуали". Може бути пов'язано як і з миттям рук, так і з іншими речима.

Якщо дитина уникає візуального контакту з іншими людьми – як з близькими родичами, так і з однолітками.

Є підвищена цікавість до вогню і всього, що з ним пов'язано.

Уникає дітей, поводиться відсторонено та емоційно холодна. Дитина не посміхається, має нейтральний вираз обличчя, не виражає ні позитивних, ні негативних емоцій.

Наявні дивні асоціації й візуальна невідповідність у творчості (малюнки, ліплення). Втім, це тонка грань, адже також може свідчити й про наявність творчої фантазії.

Дитина уникає власного імені та статевої приналежності.

Є незрозумілі стійкі страхи, які не можна пояснити, а дитина не піддається розпитуванню.

У дитини тривалі нічні жахіття, з нічним пробудженням чи криками.

Лікарка зазначила, що усі вище перераховані симптоми можуть мати велике значення для діагностики та надання необхідної допомоги.

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