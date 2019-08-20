10 ознак того, що ви алкоголік

Алкогольна залежність починається, коли алкоголю потрібно більше і частіше, щоб відчути себе добре.

Одночасно з цим мучать нескінченні проблеми на роботі й в особистому житті. Royal College of Psychiatrists зібрав симптоми, які допоможуть зрозуміти, що у вас проблеми з алкоголем.

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1. Ви регулярно вживаєте алкоголь, щоб впоратися з гнівом, розчаруванням, занепокоєнням або депресією. Або просто, щоб відчувати себе краще і впевненіше в собі.

2. Похмілля – звичайна справа. Вранці вас все дратує, і часом ви випиваєте знову, щоб стало краще.

3. Робота і відносини з людьми стають все гіршими – ви не знаєте, в чому справа.

4. Вам неприємно думати про те, що ви знову випивали.

5. Ви приховуєте від друзів і сім'ї витрати на алкоголь.

6. Знайомі кажуть, що через алкоголь у вас з'являється багато агресії – ви не згодні.

7. Вам необхідно все більше алкоголю, щоб стало приємно і спокійно.

8. Ви переносите або відкидаєте справи та зустрічі, щоб випити кілька келихів.

9. Ви можете випити на початку дня і не розумієте, що у цьому поганого.

10. Люди поруч з вами чомусь соромляться.

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