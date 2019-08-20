10 ознак того, що ви алкоголік
Алкогольна залежність починається, коли алкоголю потрібно більше і частіше, щоб відчути себе добре.
Одночасно з цим мучать нескінченні проблеми на роботі й в особистому житті. Royal College of Psychiatrists зібрав симптоми, які допоможуть зрозуміти, що у вас проблеми з алкоголем.
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1. Ви регулярно вживаєте алкоголь, щоб впоратися з гнівом, розчаруванням, занепокоєнням або депресією. Або просто, щоб відчувати себе краще і впевненіше в собі.
2. Похмілля – звичайна справа. Вранці вас все дратує, і часом ви випиваєте знову, щоб стало краще.
3. Робота і відносини з людьми стають все гіршими – ви не знаєте, в чому справа.
4. Вам неприємно думати про те, що ви знову випивали.
5. Ви приховуєте від друзів і сім'ї витрати на алкоголь.
6. Знайомі кажуть, що через алкоголь у вас з'являється багато агресії – ви не згодні.
7. Вам необхідно все більше алкоголю, щоб стало приємно і спокійно.
8. Ви переносите або відкидаєте справи та зустрічі, щоб випити кілька келихів.
9. Ви можете випити на початку дня і не розумієте, що у цьому поганого.
10. Люди поруч з вами чомусь соромляться.
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