10 ознак, які вказують на проблеми з сексом

Поняття "нормально" в контексті сексу відносне. Те, що одні вважають нормою, для інших просто недопустимо. Однак, є певні принципи щодо безпеки та згоди, які апріорі не змінні.

Wonder пропонує 10 ознак наявності проблем в сексуальному житті.

Читайте також: Секс пальцями: яким буває та з чого почати

1. Вам боляче

Фізичний біль під час сексу може виникати як в чоловіків, так і жінок. В останніх вона має назву диспареунія. Інколи вона викликана незручною позою чи надто великим членом партнера, після родів секс також може супроводжуватись больовим синдромом.

Якщо біль виникає регулярно, а причини неочевидні – варто звернутися до лікаря. Адже, це може свідчити із запальним чи навіть пухлинним процесом.

Біль і неможливість займатися сексом можуть бути обумовлені й вагінізмом – станом, коли м’язи вагіни різко стискаються. Частіше всього, такий стан викликаний насильницьким досвідом чи негативним відношенням до сексу. В такому разі допоможуть сексологи та психотерапевти.

І звісно, якщо біль виникає через незручну позу – просто скажіть про це партнеру та змініть її на комфортну.



Біль під час сексу не є нормальним явищем Біль під час сексу не є нормальним явищем

2. Вам неприємно

Якщо врахувати усі ризики, які пов’язані з сексом, а саме – небажана вагітність, інфекції, запобіжні заходи, яких доводиться дотримуватись, аби перерахованого не сталось, було б образливо не отримувати від процесу ще й задоволення.

Тому, логічно, що не варто займатися сексом через відчуття обов’язку чи вдячності – насправді, ви нікому нічого не винні, не варто робити щось, що не приносить вам задоволення саме в цей момент.

3. Вам страшно

Таку проблему варто вирішувати шляхом вияснення причин страху. Страх вагітності пройде при використанні високоефективних методів контрацепції, а якщо страх пов’язаний з досвідом насильства чи фізичним болем – варто обговорити це з партнером та звернутись до психотерапевта.

Якщо ви не знаєте, що чекати від вашого партнера і боїтесь його, схоже, що ви в аб’юзних відносинах.

Пам’ятайте, що насильство – це не лише застосування фізичної сили, маніпуляції, погрози, приниження – це теж форми аб’юзу, їх не варто терпіти.



Не бійтеся відстоювати себе Не бійтеся відстоювати себе

4. Ви не можете сказати "ні"

Цей пункт дещо перегукується із попереднім, але різниться тим, що інколи сказати "ні" не означає, що у відносинах є насильство. Інколи, людина просто соромиться відмовити, бо соромиться, їй просто незручно перед партнером.

Здоровий секс – це той, який приносить радість. Якщо ви погано себе почуваєте, чи вам просто не до цього, не варто соромитись чи виправдовуватися. Достатньо просто пояснити партнеру, що зараз вам хочеться обійматися та говорити.

5. Ви не приймаєте відмови

Право сказати ні – взаємна річ. І якщо партнер відмовляється саме зараз займатися сексом, не варто злитися, дратуватися чи засмучуватися.

Відмова не означає, що вас більше не люблять чи, що ви не збуджуєте партнера.

На епізодичну розбіжність бажань можна не звертати увагу, але якщо в одного з партнерів явно знизився сексуальний потяг, варто поговорити про це, або навіть звернутися до фахівця, адже причини можуть бути дуже різними – від гормональних до вікових.

Найкращий спосіб вияснити причину відмови – поговорити, а не придумувати безпідставні звинувачення

6. Вас не влаштовує кількість сексу

Норми частоти сексу – не існує. Серед нас є люди, яким треба щоденний чи щотижневий секс. Лібідо – індивідуальна річ, його посилення чи слабшання можуть залежати від багатьох факторів.

Не забувайте про мастурбацію – це не лише найпростіший спосіб досягти оргазму, але й можливість краще вивчити своє тіло, зменшити біль під час менструації та солодко заснути.

7. Ви соромитесь обговорювати секс

Відкритість і можливість комунікації – важливі ознаки здорових відносин, і розмови про секс сюди теж відносяться.

Не варто сподіватися на інтуїцію (свою чи партнера). Не так і просто вгадати, чого саме хочеться людині. Поставити питання та отримати відповідь – набагато простіше.

8. У вас не вирішене питання контрацепції

Страх небажаної вагітності може зменшити радості сексу. Таблетки екстреної контрацепції безпечніше аборту, але зловживати ними не слід.

Методи на зразок перерваного статевого акту чи "безпечних днів" загалом не є надійними.



Секс повинен бути безпечним Секс повинен бути безпечним

9. Питання з інфекціями теж не вирішене

На жаль, багато інфікованих дізнаються, про свій статус лише тоді, коли зіштовхуються з обов’язковим аналізом на ВІЛ – наприклад, перед операцією чи під час вагітності. Головним засобом профілактики є презервативи.

Варто виділити три важливих пункти: регулярне відвідування лікаря, здача аналізів на різні види інфекцій, використання презервативів з новим партнером, а в стабільних відносинах – обговорити готовність відмовитись від презервативів після того, як кожен пройде обстеження.

10. Ви не любите своє тіло

Згідно з дослідженнями, жінки з кращим сприйняттям свого тіла, отримують задоволення від сексу частіше, ніж ті, які не люблять себе і своє тіло.

Комплекси й незадоволеність собою не дають можливості насолоджуватися сексом. Стати впевненіше часто допомагає фізична активність – мова не про схуднення чи зміну форм, а про захват тим, на що здатне ваше тіло.

Ще варто обговорити з партнером ситуацію та впевнитися, що люблять вас не за зовнішність – в здорових відносинах вона займає далеко не перше місце.